Alicia Machado interpretará a Jenni Rivera para Telemundo

La Miss Universo 1996, Alicia Machado, fue seleccionada para interpretar a la fallecida cantante Jenni Rivera en la serie Mariposa de Barrio, la cual será transmitida por la cadena de Telemundo.

Esta noticia ha causado críticas, debido a que algunos consideran que la actriz venezolana no tiene el perfil para darle vida a la Diva de la Banda, sin embargo sus seguidores apoyan fielmente a la representante de la belleza.

“El personaje tiene que estar hecho por una México-norteamericana, por una mujer que conozca la cultura mexicana. Creen que si te quitan el acento ya conoces otra cultura. Alicia Machado no se me hace una actriz. Veremos la otra versión de la historia (Mariposa de barrio), bienvenida, pero con la protagonista, se me hace que empiezan equivocados”, expresó el actor Tomás Goros, quien es parte de la serie de Univisión ‘Su nombre era Dolores… La Jenni que yo conocí’.

El Nacional