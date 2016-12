Aumentó movilización por el terminal de Maracay

Transportistas del puerto terrestre coinciden en que aunque ha sido un año de poco movimiento de pasajeros, en las últimas horas de 2016 creció la demanda de los traslados a diversas partes del país

El Terminal Central de Maracay se encontraba este viernes Acon bastante afluencia de viajeros partiendo y llegando de diferentes destinos del territorio nacional, con la finalidad de reencontrarse con sus seres queridos para recibir en familia el año nuevo y disfrutar de unos días de vacaciones, la afluencia de temporadistas fue mayor a la de días pasados.

Los destinos con más demanda siguen siendo las ciudades andinas y llaneras, aunque hacia el oriente y occidente del país también repuntaron considerablemente los viajeros, al igual que las rutas hacia la costa aragüeña, donde también se hicieron evidentes la llegada de expresos cargados de pasajeros procedentes del litoral.

María Ramos, usuaria, esperaba su turno para abordad una unidad hacia el estado Falcón. “Me voy para Coro para recibir el fin de año con mi familia y aprovechar estos días que tengo libres para conocer y pasear, no me fue difícil conseguir el pasaje, espero que cuando me toque regresar sea así”, reseñó.

Junto con otros usuarios, Ramos coincidió en afirmar que la extensión de prórroga del uso del billete de 100 bolívares les facilitóel proceso a la hora de adquirir el boleto para viajar.

Representes de Categ presentes en el lugar alegaron que es normal que el 30 y el 31 de diciembre la cantidad de usuarios se duplique por ser los últimos días del año y esperan que ocurra lo mismo para los primeros días de enero, cuando todos regresan para reincorporarse a sus actividades habituales.

En el puerto terrestre también se evidenció la presencia de los cuerpos de seguridad que vigilan el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad en cada una de las unidades.

Alejandro Sáenz

Foto César Bracamonte