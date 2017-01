Cabello: Maduro no ha abandonado el cargo ni lo va a abandonar

El primer vicepresidente del Partido Socialista de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, aseguró que el Presidente de la República Nicolas Maduro no ha abandonado el cargo ni lo va a abandonar y destacó que una vez más la oposición crea falsas expectativas y miente a sus seguidores.

“No hay probabilidad constitucional para que hagan renunciar a Nicolas Maduro ni de aplicar el abandono del cargo”

Asimismo indicó que con esta actuación la Asamblea Nacional está violando una decisión del TSJ y también la constitución, por ello se debe abrir un “Gran Juicio” para que se respete la Carta Magna.

Al ser consultado sobre la sentencia del TSJ que reitera que la Asamblea Nacional no tiene facultad para destituir al Presidente de la República, Cabello afirmó que “no sorprende”, porque la AN no fue designada para destituir al Ejecutivo Nacional.

Por otro lado afirmó que la actual directiva de la Asamblea Nacional está en desacato porque Julio Borges fue designado Presidente de la AN con los diputados de Amazonas.

Aseveró que la mesa de dialogo no se va a convertir en un nuevo “Carmonazo” y resaltó que si la oposición sigue “conspirando”, “la militancia del Psuv, está obligada a trabajar para que se cumpla la Constitución y la ley”.

GV