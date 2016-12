Danny Kruphoelter Nunes debuta como solista

Danny Kruphoelter Nunes nacido en Valencia, Venezuela el 18 de marzo de 1981. Su padre, musico de profesión le presenta su vocación como forma de vida. A los 15 años de edad se empieza a interesar en el bajo eléctrico, recibe clases de ilustres profesores de la ciudad tales como Ricardo Martínez (bajista de sesión y numerosos artistas internacionales) Franco Nasi (ex-alumno del Berklee college of music).

A inicios de su trayectoria toca con bandas locales, decide ampliar sus conocimientos asistiendo a Playerschool of music ubicada en Clearwater, Florida USA, donde recibe clases del reconocido Bajista Jeff Berlin.

A su regreso a Venezuela participa en bandas tales como Feitizo (Ska) y Kactus (banda de Jazz) compartiendo escenario con artistas de la talla de Ricardo Arjona, Cristian Castro, Alejandro Fernández y Vocal Sampling. Forma parte de la reconocida banda de Ska venezolana Mata Rica, con la cual realiza giras nacionales e internacionales, participa en numerosos programas de TV y obtienen premios Nacionales como el Mara de Oro, logran colocar sus temas en los primeros lugares de rating.

En el año 2010 es contratado por una empresa Americana como músico de stage para formar parte de la banda Nakedown y se muda a Estados Unidos por 3 años. Al terminar su trabajo regresa a Venezuela para incorporarse en la banda de rock progresivo No Voices y realizar la gira nacional del 2014. Ese mismo año es invitado al festival Progressive Nation at Sea a traves de la banda Brotherhood, compartiendo escenario con Mike Pornoy (exbaterista de Dream Theater) Billy Shehan (bajista de MrBig) Jon Anderson (Yes) y bandas como Animal as Leaders y Transatlantic.

A finales de 2014 viaja a España para formar parte de la gira Nacional de la reconocida orquesta de Madrid CALLE 45, culminando la gira, regresa a Venezuela donde actualmente trabaja con la nueva banda de Jazz Maralha do Muro y la grabación de su disco solista de fusión La Capsula.

“La Capsula”

Hace 20 años el artista valenciano Danny Nunes incursionó en la industria musical como bajista. Trabajó para agrupaciones como Mata Rica y Cactus. También acompañó a Ricardo Arjona (2001) en su gira mundial.

Con un camino ya andado y fiel a su pasión, Nunes decidió mostrarle al mundo su talento ahora como solista. Con “La Capsula” debuta en el mercado, una propuesta que apuesta al Jazz y la música instrumental.

Para Nunes no es una limitante irrumpir en la industria con un género “poco comercial” y asegura que está consciente de ello. Sin embargo, lo anterior no debilita las ganas que tiene de difundir su talento. “Este disco es una carta de presentación. Sabemos que este estilo de música es poco comercial. Pero es una pasión. También trabajo paralelamente como músico invitado y soy ingeniero de sonido. Apoyo a otras bandas desde esa faceta”, dice.

“La Cápsula” fue producida en Valencia consta de siete canciones; cinco son propias y las dos son versionadas. En la producción del disco participó Carmelo Medina, guitarrista de Guaco y “Wilolo” Pinto, director de SanLuis, Vos Veis, Ilan Chester y Mariana Vega.

De padre portugués y madre alemana, Danny nació en Valencia. Desde siempre supo que quería formarse con artista. Comenta que fue necesario estudiar una carrera paralela – como suele ocurrir con los cantantes- puesto que viene de una familia de músicos.

Danny recibió formación en Venezuela y Estados Unidos de la mano de Franco Nassi y Ricardo Martínez, quien hoy día es bajista de Chayanne. Complementó su carrera con estudios en Ingeniería de Sonido.

El disco está disponible en las plataformas digitales. Para conocer más de su trabajo pueden seguirlo en facebook: Danny Nunes Kruphoelter.

