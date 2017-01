El nuevo escándalo desatado por Alicia Machado

La ex reina de belleza Alicia Machado no deja de generar polémica. En esta oportunidad ofreció unas declaraciones en las que dejó entre ver que el cantante mexicano Luis Miguel no está muy bien dotado.

La ex Miss Universo aunque no lo afirmó de manera directa, durante una entrevista para el programa Rica La Noche, si dio a entender que el artista tiene el pene pequeño.

Seguidamente a la polémica que generó, Machado habló de manera positiva acerca de la relación que mantuvo con el cantante. “Estuvimos juntos como seis, ¿seis u ocho meses? Fueron ocho, creo. Todo fue muy lindo, y yo siempre le mando mis mejores deseos y bendiciones. Es una estrella total, es un gran intérprete y artista y yo le mando todo mi cariño. Como pareja es lindo, pero éramos unos chavitos. Andábamos por todo Acapulco a 200 kilómetros por hora. Éramos unos niños, yo tenía 18 y él tendría 24, 25 años. Imagínate, yo era Miss Universo y él era Luis Miguel, figúrate cómo nos lo pasamos”, detalló.

Noticias24