Ocho municipios aragüeños recibirán mejoramiento en redes

Instalación de seccionadores, poda, cambio de componentes y mantenimiento correctivos en la barras I y II las subestaciones Tejerías y Villa I, respectivamente, son algunas de las labores preventivas que cumplirá Corpoelec en Aragua, los días sábado 21 y domingo 22 de enero, en horarios rotativos, para elevar la confiabilidad del servicio eléctrico, a los habitantes de los municipios Lamas, Mariño, Sucre, Santos Michelena, Revenga, Libertador, Girardot y Zamora.

Para cumplir el mejoramiento se prevé la interrupción programada del servicio en los siguientes sectores:

Sábado 21/01/2017 de 08:00 a.m. a 12:00 m. circuitos Ekanovel, Jeantex e Indelma: Municipio Lamas: Zona Industrial Santa Cruz Av. 0. Municipio Mariño y Parte de Sucre: Empresa Alfonzo Rivas, Empresa Nestlé , Empresa Cargil, Pollo Arturos, E/S La Morochas I y II, Urb.Valle Lindo 5, Urb. La Flor, Urb. Fundación Mendoza, Portal de Valle Lindo, Av. Ppal de la Z.I San Pablo.

El mismo día y horario se laborará en la barra I de La S/E Tejerías, circuitos Sabaneta, Vidosa, Curiepe y por seguridad se interrumpirá el servicio al circuito Inveca Pittsburgh: Municipio Revenga: sector La Concepción 1 y 2, b/Mi Esperanza, Carretera Paramericana El Consejo-Tejeríaa, sectores La Iguana, Fila El Picacho, Hacienda Santo Domingo, Los Martínez 1 y 2 , b/Trapiche del Medio, Hacienda El Ingenio de La Cruz, barrios Sabaneta, La Olla, Corocito, Los Cerritos, Santa Teresa, Quebrada Seca de Urbina, Zurita, El Conde, El Buen Paso, El Café, parte de la población El Consejo, Comisaria de Santa Rosalía, parte de Santa Rosalía, Carretera Panamericana vía Los Teques, peaje de Las Tejeríaas, Ruiz Pineda, La Lomita, La Pradera, Los Jabillos, La Línea 1,2,3 y 4, Guaicaipuro, Bucaral, Tabacal, Granja Guaya, Cañaote, Club El Caballista, Curiepe, Santa Maríaa, Jabillal 2 y 1, Pueblo Nuevo, Mocundo, Araiza, Hda. Coromoto, Boca de Cagua, Las Tablitas, Zona Industrial Curiepe, empresas de la zona, comercios se la ARC Km 50, Vaquera Victorio, Las Minas de Niquel, hacienda Santa Teresa, Repetidora Radios 103, y Victoria FM, Tasajera, Santa Rosalia. Municipio Santos Michelena: Zona Industrial Tejerías, C/ 4 y Av. Andrés Bello, empresas de la localidad ARC Tramo Tejería-La Victoria, alcaldía , ambulatorio, Comisaría, Tejerías, avenidas. Andrés Bello Y Elías Rodríguez, empresas de La Zona.

El mismo sábado pero de 09:00 a.m. a 11:30 a.m. Circuito Santa Rita, municipio Linares Alcantara: La Morita C/ Ruiz Pineda, Cjon Radio Apolo, La Promoción, Crepúsculo, urbanizaciones San Antonio, El Remanzo, La Arboleda, Calicanto Paradise, Coropo Park, C.C Coropo 2000, La Conquista, Paraíso, Costa del Rio, Las Malvinas, urbanizaciones Ezequiel Zamora, Parque Jardín, Los Tamarindos y Parque Coropo, b/La Carida del Cobre, Club de Contadores, Coropo 2 , Funda Coropo, La Cruz, Voluntad de Dios, Hijas del Trueno, Brisas de Aragua.

Continuando la programación del sábado, de 09:00 a.m. a 01:00 p.m. circuito Curiepe: Municipio Santos Michelena: S/Jabillal, Pueblo Nuevo,Curiepe, Las Colinas,Tabacar, Santa Maria,Araiza, Parte De Bucaral, Arc Km De 48 Y 52 ,derivación De La Hda Santa Maria.

Para el día domingo 22/01/2017, desde las 08:00 am. a 12:00 m. circuitos Los Aviadores y Esperanza: Municipio Libertador: Área de Educación de la Base Áerea Libertador. Municipio Girardot: Parte del Centro de Maracay, c/Pichincha desde C/Ribas hasta Av. Bolívar, Resd. Independencia, c/Boyacá desde la c/Ayacucho hasta c/Carabobo.

En el mismo horario, se estará trabajando en barra II de la S/E Villa I, circuitos Cortijo, Metinza, Viñedo y Alivar II: Municipio Zamora: Los Valles de Tucutunemo, s/La Lagunita, El Ocumo, El Cortijo, El Onoto y Los Bagres.

Seguidamente, desde las 09:00 am. a 01:00 p.m circuito Sigalca Municipio Santos Michelena: Casco Central de Tejerías, sectores Bucaral y El Béisbol.

