Vicente Díaz resalta logros alcanzados en la política de cara a procesos electorales

El exrector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Vicente Díaz, resaltó los logros alcanzados en la política del país ante los procesos electorales que surjan después de las megaelecciones del 21 de noviembre.

“No me contenta que todavía hay gente que cree que por la vía de la abstención se pueden lograr cambios políticos, cuando eso no ha pasado nunca en Venezuela (…) no me contenta con decisiones como las que tomó el CNE de asumir que la sustitución se le aplica el criterio de la modificación”, expresó.

Díaz señaló que se han logrado muchos avances para el país: la designación de una nueva directiva del CNE, la invitación de observadores internacionales a comicios, la suspensión de los protectores en los estados y el rescate de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

INDEPENDIZACIÓN DE LA POLÍTICA

“Para el futuro inmediato lo que estamos visualizando, es que viene la independización de la economía de la política, un gobierno que se abre en lo económico y se concentra en lo político, el mercado no será mucho más grande y su crecimiento pírrico, pero si un mercado donde el gobierno luzca cierta textura, algunos empresarios se reactivan y mejoran las condiciones para trabajar”.

Así lo expresó el economista y presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, quien adviertió que lo que no se está esperando para el año 2022 es un cambio político en Venezuela

“Pueden haber cambios económicos desde el punto de vista del manejo del encaje, puedes tener un gobierno que tenga menos capacidad de control sobre la economía y se ve obligado a abrir, en términos de dolarización, de control de precios, de importaciones”.

Consideró que los consumidores también se adecuan a esta realidad, concentran su foco en la economía y no en la política.