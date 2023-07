Poca actividad comercial en el centro de Maracay durante el feriado

|| Glenn Requena

La mayoría de los locales colocaron la bandera de Venezuela en conmemoración del 24 de julio

Fueron pocos los comercios de Maracay, en el municipio Girardot del estado Aragua, que se tomaron el feriado de ayer. La mayoría de los locales abrieron sus puertas con el fin de generar ventas, sin embargo, la demanda no fue la esperada.

El equipo de El Periodiquito recorrió algunas calles del casco central de la ciudad durante horas de la mañana, donde se pudo conocer que las tiendas de las avenidas Bolívar, Miranda, Santos Michelena y el Boulevard Pérez Almarza, hicieron caso omiso al feriado del 24 de julio.

“Aquí ya no se puede librar, si no trabajamos no comemos. La situación está difícil y por eso preferimos trabajar y no descansar”, enfatizó Juan Herrera, comerciante en el centro de la capital aragüeña.

En los locales ondeó la bandera venezolana, en conmemoración al natalicio de Simón Bolívar, Libertador de América.

En los centros comerciales la situación fue similar, pocas tiendas optaron por no trabajar ayer; no obstante, la afluencia fue igual a la del centro de la ciudad. No obstante, establecimientos de comida rápida se mantuvieron cerrados durante gran parte de la mañana de ayer.

“La mañana estuvo cruda a pesar que muchos locales abrieron, pero la gente anda es pendiente de resolver el día a día y no en gastos que tal vez no son prioritarios”, expresó un vendedor de una tienda de perfumes, cuyo nombre prefirió no revelar.