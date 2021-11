Pacientes renales protestaron en Maracay por falta de insumos

|| Yirvis Vásquez

La mañana de este viernes pacientes renales del Centro de Diálisis de Aragua, protestaron en la avenida Bolívar de Maracay cruce con Libertad, por la falta de insumos. Manifestaron que las ultimas semanas la situación ha sido complicada y repetida en diferentes oportunidades por lo que temen por su salud.

Detallaron que al menos 72 personas que dependen de la diálisis, son las afectadas por este problema.

Freddy Riño, quien es paciente, manifestó que en repetidas oportunidades faltan los insumos y a ultima hora es que se les informa a ellos, “hoy no hay bicarbonato, por lo que la gente salió a protestar, el no realizar la diálisis hoy, es pasar todo el fin de semana intoxicado”. Riño agregó que no tuvieron respuesta este viernes y deben esperar hasta el lunes.

Hipólito León, paciente, aseguró que en el centro de diálisis “no hay control, ni supervisión. El personal de salud, hace lo que quiere y estoy desde temprano, y no me he podido hacer el tratamiento por falta de insumos”.

Eddy Sarabia quien también depende de este tratamiento, tiene 18 años en este proceso. Señaló que se vienen presentando muchos problemas, “nosotros como pacientes no tenemos la capacidad de decidir qué va a suceder” apostilló.