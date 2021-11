Centros electorales de Aragua se mostraron con baja afluencia

||Manuel Laza Jr/Fotos Cortesía



Falta de miembros de mesa retraso apertura de proceso de votación en diferentes municipios

Desde que el reloj marco las 6:00 a.m de la mañana del domingo 21 de noviembre, las instituciones y colegios destinados para ser centro votación para los comicios electorales de este 2021 para elegir gobernadores, alcaldes, concejales y diputados legislativos en Aragua, empezaron a dar inicio a un proceso de ejercer el derecho al sufragio de cada ciudadano, resguardados por el Plan República.

La directora del CNE en la entidad aragüeña, Neira López, indico que para las 8:00 a.m de la mañana, el 80% de los centros de votación en el estado ya estaban abiertos, con algunos inconvenientes en algunos centros de votación donde no asistieron algunos miembros de mesa, siendo que un servicio obligatorio y multado de no notificar la falta por los canales regulares.

Algunas irregularidades

En algunos centros electorales, hicieron denuncias sobre personas que se revisan en los listados de votantes que están fuera de los centros y no se encontraban, pero al entrar si aparecían en los cuadernos electores, mientras que otros no aparecían, aunado a eso algunos partidos políticos también denunciaron que supuestamente no dejaban entrar a sus testigos de mesas o eran sacos por el plan república.

En el municipio de Girardot, que tiene 149 centros de votación y 348.206 electores, fue uno de los afectados en la apertura después de la hora prevista, porque no asistieron los miembros de mesas, específicamente en el Liceo Andrés Bellos en las Delicias, mientras que en municipio Mario Briceño Iragorry, en algunos centros de votación se presentaba un poco más de afluencia de votantes que otros, siendo rápido el proceso y con baja afluencia de votantes.

Francisco Linares Alcántara, Libertador y Santiago Mariño.

En FLA donde ejercen el derecho al voto 96.328 personas, el proceso que se observo fue con cierta normalidad, mientras que la afluencia de votantes no fue tan alta, para el mediodía, la información que suministró el plan republica en la U.E Arminda del Carmen Morillo, fue que apenas iba el 20% de población votante.

En el municipio libertador, el ambiente electoral fue muy participativo desde la mañana, donde personas de las distintas edades salieron a votar y que aun en la tarde se mantenía buena afluencia de votantes.

Los centros de votación del municipio Santiago Mariño, que son 56 y tienen mas de 149 mil votantes, los centros de votación dieron apertura con normalidad, la novedad en estos centros electorales fue la denuncia de algunos agentes políticos que no dejaban pasar a sus testigos de mesas.

PLAN REPÚBLICA BIOSEGURO

El plan republica se instalo en las instituciones educativas y colegios desde el 12 de noviembre para el proceso de estos comicios electorales, pero esta vez con una normativa más y es el cuidado de la bioseguridad de las personas, control que se vio que lo llevaban con rigurosidad con los votantes desde el momento que llegaban a revisar en mesa de votación, el debido distanciamiento en las colas y la desinfección al momento de entrar a ejercer el voto.

Sur de Aragua con movimiento

San Sebastián de los reyes, la ciudad primogénita de Aragua, que cuenta con 18.713 mil votantes la afluencia fue baja y con algunos inconvenientes con las maquinas electorales, la información suministrada fue que horas de la tarde las máquinas de votación se recalentaban y se apagaban y duraban varios minutos en encender de nuevo, además que ocurrió un delito electoral, donde una votante se tomó una foto ejerciendo su voto, la cual esta siendo procesada debidamente.

En los municipios Camatagua y Urdaneta la gran mayoría de los centros dieron apertura con normalidad, haciendo exención en dos centros, uno en la Candelaria de Camatagua y el otro en la Zuareña, parroquia Taguay del municipio Urdaneta, pero fue solventando para dar inicio a las votaciones en dichos centros.