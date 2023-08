Precio del cartón de huevos continúa superando el sueldo mínimo

|| Luis Chunga

Comerciantes vaticinan que el aumento continuará en el resto de los meses del 2023

El precio del cartón de huevos continúa aumentando en lo que va del año y se encuentra en la lista de la proteína de origen animal con mayor incremento en sus diversas presentaciones en los mercados libre, municipal y supermercados de Maracay.

El empaque de 30 unidades se ubicó ayer en Bs. 175 ($ 5.43) y el cartón de huevos super se vendió a Bs. 200 ($ 6,21). De esta forma el precio continúa superando la barrera del sueldo mínimo y de la pensión que llega a Bs. 130 ($ 4)

Este sábado las amas de casa aseguraron que para comprar medio cartón de huevos tienen que visitar el mercado de Campo Alegre, el municipal de Maracay y algunos supermercados, pero encontraron que la diferencia es mínima. “Ahora ya no se puede comer huevos, yo comía tres huevos diarios, pero desde hace poco solamente me despacho un solo huevo y me quedo insatisfecha, así estamos”, dijo Clorinda Morales.

A su vez, uno de los comerciantes del mercado libre que se identificó como Walter Morales dijo que “las ventas están super bajas, llego al mercado libre a las 5:00 de la mañana y son las 10:00 am y solamente he vendido dos cartones de huevos super, la gente se queja de los precios y tienen razón porque con un sueldo mínimo de Bs.130 solamente puede comprar una harina pan y un kilo de arroz” dijo.

El precio del huevo ha alcanzado niveles récords de hasta 155% de incremento, lo que continúa preocupando a la cadena de distribución. “Los niveles en el precio del huevo seguirán altos en lo que queda de 2023” por lo tanto los comerciantes dijeron que la cadena de aumento seguirá afectando a aquellos productos que se elaboran con la proteína animal.

Es importante recordar que el huevo era muy económico y fácil de distribuir, porque no requiere refrigeración durante el transporte, es por eso que los compradores no se explican porque continúa aumentando su precio denunció Morales.