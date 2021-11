Aragua celebra 312 años de la aparición de la Virgen de Belén

|| Luis Chunga

El Obispo de Maracay, Enrique Parravano firmará un decreto proclamándola patrona de la Diócesis de Maracay y jurisdicción eclesiástica

Los aragüeños celebrarán hoy un día de espiritualidad maternal inspirados por los milagros que diariamente ocurren en el santuario de la Virgen de Belén, ubicado en San Mateo, municipio Bolívar, estado Aragua.

Al cumplirse 312 años de la aparición de la Virgen de Belén, existen testimonios de familias venezolanas que a través de su fe y oraciones piden su intercesión por la salud, más en tiempo de pandemia.

Entre las más devotas están las mujeres que no pueden quedar embarazadas, pero también de salud prenatal. Hay testimonios de fieles que regresan felices con sus bebés en los brazos para dar gracias por el milagro de haber tenido un hijo después que muchos profesionales de la salud les habían diagnosticado que no podían gestar.

Precisamente, el párroco de la iglesia San Mateo Apóstol, Ángel Fernández, dijo que en algunas ciudades de otros países también se le venera como Virgen del nacimiento.

“Es sorprendente que a pesar de la crisis y la pandemia que estamos viviendo, hemos comprobado que la fe y el amor hacia nuestro Dios y a la Virgen, haya aumentado".

Recordó que el 31 de enero de 1965 se celebró la coronación canónica y finalmente, el 26 de noviembre de 2004 fue nombrada como el cuarto símbolo del estado Aragua, "gracias a la inquebrantable fe de sus fieles, y a los milagros que ellos han confesado en su nombre".

Por su parte, Jesús Díaz, párroco de la Catedral de Maracay, anunció que este año la misa tendrá una connotación especial, porque el Obispo de la Diócesis de la ciudad, Enrique José Parravano Marino, firmará un decreto en el que se proclama a la Virgen de Belén como la patrona de la Diócesis de Maracay a nivel de todas sus parroquias y jurisdicción eclesiásticas.

Añadió que “la misa en San Mateo está programada para hoy viernes a las 10 de la mañana y estamos seguros que volveremos a dar un impulso y profundizar la veneración de la virgen para que sea más conocida y tener nuestra identidad como aragüeños”.

TESTIMONIOS DE FE

Cuenta Milagros Tejera que durante dos años estaba en tratamiento porque tenía problemas de fertilidad. “Teníamos 10 años de casados y no podíamos tener hijos. Me sometí a todo tipo de tratamientos, pero los diagnósticos médicos siempre decían que no podía salir embarazada. Una noche una vecina llegó a mi casa y me sugirió visitar el santuario de la Virgen de Belén, porque era muy milagrosa".

MILAGROS, CON MUCHA FE Y ESPERANZA ACCEDIÓ A LA INVITACIÓN.

“Casi un mes completo llegaba al santuario y oraba, pedía el milagro, hasta que por fin después de un año quedé embarazada, y ahora tengo un hermoso hijo que está por graduarse de médico en la Universidad de Carabobo”.

Andrea María Magallanes, residente en el municipio Santos Michelena d estado Aragua, tenía 15 años intentando quedar embarazada.

"Me sentía decepcionada y triste hasta que una noche entre mis sueños escuché una voz que me dijo: -no llores mujer que tendrás el hijo que quieres". Detalló que era una hermosa voz y tenía la imagen de la Virgen de Belén, "me desperté asustada y a los tres meses salí embarazada , después vino el segundo y el tercero. Tengo una familia numerosa porque ya soy abuela”, dijo sonriente.

Desde entonces, la tierra de estos espacios se ha convertido en “milagrosa” para las personas que se acercan al lugar, algunos para buscar la sanación, otros para usarla en sus siembras, pues para muchos es un material de cosecha altamente fértil.

PARTE DE LA HISTORIA Era el año 1709 y gobernaba la comunidad indígena de San Mateo, su cacique Mateo de Oroguaypuro u Oreguaypur, era muy considerado entre su pueblo. A una cuadra de la iglesia tenía su casa el indio Tomás José Purino, era de una conducta muy recta, por lo que se le nombró fiscal de la Doctrina. En horas de la mañana del 26 de noviembre de 1709, el indio Purino cortaba leña en el patio de su casa y de pronto notó que la tierra se movía cerca de él, se levantaba y se formó un agujero. Llamó a gritos a su esposa y hallaron que era una Virgen sobre una media luna, con el niño de pie sobre su rodilla derecha, una mano de ella sobre el vientre del pequeño, la otra tocando su pie izquierdo. Asustados comenzaron a rezarle el rosario. Trece días después, la imagen fue trasladada a la iglesia en una procesión que se convirtió en fiesta popular y fue colocada en un tabernáculo de la Inmaculada Concepción. Desde ese momento comenzaron los milagros, sobre todo en casos de viruela, sarampión o sequías severas.

PROGRAMACIÓN

Viernes 26

4:00 am. Paseo musical. Responsable Amigos de San Mateo.

6:00 am. Procesión de la imagen desde el templo hasta el santuario.

6:30 am. Eucaristía por los agricultores. Canta M.M. Virgen de Belén. Responsable Colegio sagrada familia.

8:00 am. Homenaje musical a la virgen por parte del cuartel Montilla.

10:00 am. Eucaristía solemne presidida por el Obispo de Maracay Mons. Enrique Parravano.

11:00 am. Concierto de la orquesta sinfónica.

4:00 pm. Concierto por los hermanos de Emaús.

5:00 pm. Eucaristía. Canta Emaús.

6:00 pm. Procesión de la imagen por algunas calles.

Sábado 27

11:00 am. Exposición de emprendedores. Actos culturales.

4:00 pm. Presentación especial de los jóvenes evangelizadores Kairol,

Domingo 28

7:00 am. Eucaristía. Canta Ángeles de Belén.

10:00 am. Eucaristía.

5:00 pm. Eucaristía diocesana Emaús Aragua.