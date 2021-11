Turmero celebró 401 años de historia, de amor y de compromiso

El pueblo mariñense se vistió de gala para celebrar junto a las autoridades municipales los 401 años de elevación de la ciudad de Turmero a parroquia eclesiástica, cuando en el año 1620, el presbítero Gabriel Mendoza fundó la Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria. Los actos protocolares se realizaron en la Plaza Santiago Mariño, lugar en donde se congregaron gran cantidad de vecinas y vecinos para participar en la festividad.

Cabe destacar que la alcaldesa Joana Sánchez junto a la gobernadora Karina Carpio y sus equipos de trabajo, programaron una serie de actividades religiosas, culturales y recreativas para esta magna fecha, las cuales comenzaron con el tradicional cohetazo a tempranas horas del día y posteriormente, a media mañana, se hizo la colocación de ofrendas florales ante la estatua del prócer Santiago Mariño por parte de los diferentes poderes públicos.

Luego se desarrollaron, en medio del regocijo de los turmereños, los actos litúrgicos consistentes en el III Anuncio de la Esperanza Diocesana y la Eucaristía por la Clausura del Año Jubilar Cuatricentenario, a cargo del Obispo de la Diócesis de Maracay, Enrique José Parravano y el padre José Gregorio Bracamonte, párroco de Turmero, a los que asistió la máxima autoridad municipal en compañía de las y los ediles que conforman la Cámara Municipal, así como los integrantes de Protección Civil, Policía Municipal, trabajadores de Serpumar y líderes del Poder Popular.

Al término de los actos eclesiásticos, la alcaldesa Joana Sánchez expresó “El pueblo se congregó en honor a su ciudad que está cumpliendo 401 años de historia, de amor y de compromiso”, al tiempo que ratificó su respeto y reconocimiento al patrimonio histórico municipal. “El mejor capital que ha podido conservar Turmero en sus 401 años, es la calidad de nuestra gente, ¡Sigamos sumando todos y todas para seguir construyendo el municipio que tanto añoramos!”, recalcó.

Por su parte, Monseñor Parravano manifestó “Hoy, a 401 años de la fundación de nuestra comunidad parroquial, damos gracias a Dios por todo lo que ha forjado y ha hecho posible; Turmero nace de la esperanza, un pueblo noble lleno de historia, no perdamos la oportunidad de acercarnos al Señor en busca de la renovación de nuestra fe”.

De igual forma, el señor Ramón Jiménez, cultor y poeta oriundo de Turmero expresó “es un día muy especial para todos; este pueblo me vio nacer y me alegra como ha ido avanzando en estos últimos años… En mis poesías, siempre me inspiro en este pueblo con un cariño majestuoso”.

Asimismo, Valeria Plaza, ciudadana de la localidad mostró su alegría en esta fecha tan importante “estoy muy contenta de festejar este día como turmereña que soy… Vemos cómo la Alcaldesa da su apoyo al municipio, y hace florecer el Turmero que queremos”.

REGALOS PARA TURMERO

A propósito del cumpleaños de la urbe turmereña, la principal autoridad del municipio Santiago Mariño, Joana Sánchez, en compañía de la gobernadora Karina Carpio, inauguró varias obras desarrolladas durante su gestión, entre las que figuran una cancha de voleibol de arena, fútbol de playa y beach tenis, para los jóvenes y adultos deportistas.

También, se estrenó la redoma que da la bienvenida a Mariño en el sector Farinachi justo en los límites con Girardot, y se está procurando avanzar, hasta el quince de diciembre, para la entrega de las diferentes obras que quedan pendientes. “Gracias pueblo de Mariño, gracias por el amor, gracias por la confianza, hacia nuestro equipo de hombres y mujeres que trabajan sin distingos de color político, porque nuestro único fin es ayudar y servir con vocación a nuestra gente”, añadió.

De la misma manera informó Sánchez, que se entregaron dos unidades de transporte tipo Yutong para la Zona Agraria, gracias al presidente Nicolás Maduro y al ministro de transporte Hipólito Abreu y a la empresa TransAragua. “Se trata de un grandioso aporte para el pueblo mariñense, específicamente para nuestra zona rural y agrícola. Asimismo, estaremos entregando una ambulancia directamente al Ambulatorio de Turmero para honrar y fortalecer el trabajo de los héroes y heroínas de las batas blancas que se esmeran en atender al pueblo mariñense”.

AGUA PARA LOS MARIÑENSES

Finalmente, se pusieron a disposición de las vecinas y vecinos del municipio, a propósito del primer aniversario del llenadero municipal, dos supercisternas de 36 mil litros cada una, completamente equipadas, que van a beneficiar las distintas comunidades que sufren escasez de agua potable y de igual modo se pusieron en funcionamiento dos farmacias móviles, una que estará en las inmediaciones del Ambulatorio y la otra que recorrerá las diferentes parroquias, para que las personas que necesiten medicinas las puedan adquirir a muy bajo precio.

GRAN CONCIERTO COMO BROCHE DE ORO

Para finalizar, el gobierno regional y la municipalidad de Mariño de la mano de la gobernadora Karina Carpio y de la alcaldesa Joana Sánchez, brindaron un extraordinario concierto para el contento del pueblo turmereño en el que participaron artistas de los géneros de la música llanera, la gaita y de la salsa. Esta gran fiesta se realizó en horas de la noche en el parque de ferias aledaño a la Alcaldía y los asistentes disfrutaron del show en estricto cumplimiento de las medidas de bioseguridad para protegerse del Covid 19.