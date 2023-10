Andrés Velásquez: El CNE no debe meter sus narices en la primaria

El candidato respaldó la decisión de seguir el proceso del 22-O con autogestión y manual

Para Andrés Velásquez, candidato presidencial a Primarias, el proceso mediante el que se elegirá el abanderado de la oposición para ha tomado un reimpulso, “un segundo ímpetu”.

Así lo manifestó desde la población de Santa Cruz de Aragua, donde estuvo ayer acompañado por dirigentes de Aragua y seguidores.

“La decisión de ratificar el 22 de octubre como fecha de la Primaria y que continúe siendo autogestionada, le ha dado un nuevo aire”, reforzó.

Sostuvo que el Consejo Nacional Electoral “no debe meter sus narices en esta elección; lo que querían era la data, no aceptar la postulación de los candidatos inhabilitados de manera inconstitucional, sabotear el proceso”.

Calificó de positiva la marcha del proceso que lleva adelante la Comisión Nacional de Primaria (CNP). En cuanto al tema de ajuste salarial, el candidato estimó que “no debe ser menor a 250 dólares ahora” y con carácter progresivo.

Velásquez participó en un conversatorio con trabajadores, productores, gremios, Plataforma Unitaria y ciudadanos, en el que trataron temas como la importancia de votar en la Primaria por una opción de cambio político, la relevancia social del trabajo y la libertad sindical.

“Esta elección no es de Maduro, no es del CNE, no es de Amoroso: es de los ciudadanos”.