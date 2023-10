Habitantes de El Castaño y Palmarito viven la reconstrucción de zonas afectadas por la naturaleza

LAS PROPUESTAS Ricardo Maingon, vocero de El Castaño, informó que producto del estudio técnico científico que llevaron a cabo junto a expertos de la UCV, proponen soluciones estructurales y no estructurales para prevenir futuros desastres. Entre las propuestas estructurales, mencionó la construcción de presas selectivas o de retención de sólidos, similares a las que existen en el estado La Guaira. Como las no estructurales destacó la importancia de contar con un sistema de alerta temprana, basado en registros pluviométricos y mapas de riesgo. Maingon indicó que este estudio se presentó a la alcaldía de Girardot y al Consejo Legislativo del estado Aragua, pero aún no han recibido respuesta. Pidió que se tomen en cuenta y se aceleren los trabajos en el sector.