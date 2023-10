Gobernadora Karina Carpio participó en el conversatorio “Cáncer de Mama ayer y hoy”

La Gobernadora Karina Carpio desde el espacio del Instituto de la Mujer de Aragua (IMA), asumió el compromiso de tomar como bandera de lucha la difusión de todo lo que tenga que ver con la lucha del cáncer de mamas, tras efectuarse el conversatorio “Cáncer de Mama ayer y hoy”, en conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, celebrado este 19 de octubre.

En dicha actividad estuvo presente la Gobernadora de Aragua, Karina Carpio, la Médica Ginecóloga, Iris Mota, la presidenta de Instituto de la Mujer de Aragua (IMA), Gladys Torrealba, y publicó asistente, quienes hicieron un llamado a la consciencia colectiva a tomar las previsiones tempranas para luchar contra este flagelo.

La Gobernadora Karina Carpio destacó su compromiso y prometió tomar como una bandera la lucha contra el cáncer de mamas en la entidad, enfatizando “tomarla en tu nombre, en nombre de las mujeres aragüeñas, en nombre de todas las mujeres venezolanas, de hacer esos abordajes, jornadas integrales, lógicamente hay un vacío muy importante que ahora lo vamos a tomar en consideración y nada más el hecho de una mujer Gobernadora en este estado, creo que se convierte en una punta de lanza y algo bien emblemático para nuestro entidad, el hecho que el cáncer de mama sea uno de los primeros índices de mortalidad de la mujer, yo creo que eso tenemos de alguna u otra manera que erradicarlo, con responsabilidad, con compromiso”.

Aseguró su compromiso como Gobernadora de estado, en hacer lo posible en todo lo que este en sus manos, de ir a las comunidades, a las instituciones, en las esquinas, en las plazas, y difundir de alguna manera muy responsable todo lo que representa esto para las mujeres y los hombres.

La mandataria regional manifestó “Es un flagelo que ataca el núcleo de la familia, la mujer. Una mujer que amamanta, es una mujer que sabe lo que representa un hijo y lo que es el dolor de un hijo, lo que representa un hogar, lo que representa una familia, lo que representa un estado”, realizó un llamado desde el Gobierno de Aragua, con todas las instituciones, desde este Ente, todas las mujeres, “acompáñennos, ese tócate, ese salvemos, vamos a salvar el mundo, porque cuando yo me quiero, cuando yo me cuido, eso trae como resultado que quiero a mis hijos, que quiero a mi familia, unos niños que dependen de nosotros, el amor empieza por nosotros mismos, y en la medida que yo me ame, en la medida que yo me reconozca, en esa misma medida que yo me respete, en esa misma medida yo puedo transcender como mujer y como ser humano”.

Carpio afirmó que los índices en el estado Aragua hay que bajarlo, hay que se difusores de todo lo que tiene que ver con el cáncer de mamas, aprovechando estos espacios y la oportunidad para implementar nuevos programas, de está manera hacer el acompañamiento de las políticas públicas y sociales de nuestro Presidente Nicolás Maduro.

Insistió “es un examen tan sencillo, en donde no tenemos que ir al médico, es un autocontrol, con nuestras propias manos ya podemos tener el primer indicio que hay alguna anomalía en nuestros cuerpo, y de ahí vamos para la parte médica”.

Reflexionó “la luchar por nuestras mamas, es la luchar por nuestros hijos, es luchar por todo aquello que nos abate la vida, y las cifras dicen que del 25 por ciento de 100 mujeres es casi seguro que hay un cáncer de mamas, entonces vamos a bajar esas cifras y en el nombre de Dios, de esta revolución y del Presidente Maduro, vamos a salir victoriosas en nuestro estado Aragua”.

La médica ginecólogo, Iris Mota, destacó que este día 19 de octubre, Día Mundial de la lucha contra el Cáncer de Mama, “luchar contra el cáncer de mama es luchar por la vida, y por la vida de nosotras las mujeres. La manera de conservar la vida en la tierra, es conservar la vida de las mujeres, que somos la productoras de la vida, de manera que en este tema del cáncer de mamas, el cual considero que tenemos una gran deuda, por que las cifras no solo mundial, muy específicamente acá en Venezuela nos están abofeteando, y no podemos quedarnos tranquilas ante eso, ni tranquilos, este es un tema que debemos asumir todas y todos”.

Explicó la médica Iris Mota que hoy precisamente se están cumpliendo 40 años de haberse declarado la lucha contra el cáncer de mamas, y el impacto de estas luchas y las campañas durante 40 años, lo que ha hecho es aumentar las muertes de las mujeres por este flagelo, opinó “creo que es momento de revisarnos, de revisar todo lo que hemos hecho, para recomenzar, con toda la información que tenemos, con esa realidad que nos golpea, recomencemos, pensar en la vida, en el futuro, porque si nosotras las mujeres, sin estas mamas que han de amantar el futuro no hay vida”.

Propuestas de sensibilizar y concientizar a la población

Mota habló de que hay propuestas concretas para invitar a mujeres y hombres a que asumamos esto como uno de los principales problemas de salud pública que tenemos actualmente.

Además recalcó “tenemos una gran ventaja de tener al frente de la gobernabilidad, de la institucionalidad a mujeres, como la Gobernadora Karina Carpio, a Gladys Torrealba, presidenta de IMA, mujeres que ven esto realmente como un problema y que estén dispuesta a convocar, a sensibilizar, a entusiasmar suficientemente a la población mujer, a población todas del estado Aragua, y generar un programa de formación colectiva en término del diagnóstico temprano del cáncer de mamas, estoy segura como medica ginecóloga que con vamos a impactar en esos resultados negativos de la primera causa de muerte en las mujeres”.

Subrayó que la propuesta es lograr en el 2030 por lo menos en el estado Aragua, cambiar las estadísticas de muerte por cáncer de mamas.

Testimonio sobreviviente del Cáncer de mama

Carolina Salazar, sobreviviente del Cáncer de mama, ya este año cumplo 10 años, lo primero que puedo decir hoy, que lo principal es prevenir, tocarnos, vernos en el espejo todos los días, palparnos para sentir que vemos extraño, y querernos primero nosotras, es saber que el cáncer de mamas no es morirse. Si tú previenes y tienes la fe y la confianza que vas a superar el cáncer, lo vas a superar.

Exclamó “buenísimo el conversatorio y los talleres para que la mujer sepan y aprendan como prevenir, saber que no es una sentencia de muerte, saber que si tu luchas y hace todos los exámenes médicos, además de prevenir, si llegaras a sufrir de cáncer, sabe que lo vas a superar”.

