Presupuesto universitario no llega a 15% de lo solicitado

|| Glenn Requena

Con el dinero aprobado las autoridades universitarias pagan becas, personal académico, administrativo y obrero

Autoridades universitarias de Aragua coinciden en tener un presupuesto que no supera 15% del 100% solicitado para el buen funcionamiento de las instituciones. Las casas de estudios deben hacer autogestión y realizar alianzas para mantener las infraestructuras.

En la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), núcleo Maracay, fue aprobado por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) 14% para su funcionamiento, lo que no alcanzó para el primer mes del año.

Eladio Gideón, director decano de la universidad, puntualizó que los recursos se agotaron hace tiempo y las autoridades no han hecho otro desembolso, sino solo para el pago del personal académico, administrativo y obrero de la UPEL.

“Y algunas otras reivindicaciones de las becas de los estudiantes que son muy bajas, son paupérrimas”, enfatizó.

Destacó que con las inversiones y los ingresos propios han tratado de mantener la limpieza del instituto y alguna que otra reparación de la infraestructura, pero el presupuesto no les alcanza para tener en óptimas condiciones la universidad.

Por su parte, José Ángel Ferreira, vicerrector administrativo de la Universidad de Carabobo (UC), manifestó que la OPSU y el Ministerio de Educación Universitaria aprobó 4% de presupuesto para el 2022.

Agregó que de Bs 1.951.035.851 solo fueron aprobados Bs 75.084.421, y estos recursos estarían dirigidos a gastos de personal, de funcionamiento, de proyectos y providencias estudiantiles.

“Se le suma que en los últimos dos años el presupuesto ley no ha llegado completo, ha sido asignado en forma irregular y ello supone una suerte de enredo jurídico, dado que eso no está previsto en la ley. Simplemente, el Estado venezolano está violando la ley al no enviar esos recursos”.

De esta manera las autoridades coinciden en solicitar mejoras en la autorización de recursos económicos o que se arme un plan de recuperación de las casas de estudios, tal como ocurre con el campus de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en Caracas.