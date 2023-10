Aragua en Red defendió resultados de la primaria

|| David Marcano Duarte

Voceros de la organización señalaron que pese a las amenazas, la gente salió a votar el pasado 22-O

En torno a los resultados de las elecciones primarias del pasado domingo, Edgar Capriles, vocero de Aragua en Red, señaló que lo más importante es resaltar y reconocer la participación ciudadana.

“La gente salió para escoger al candidato que va a enfrentar al autoritarismo y a la autocracia gobernante corrupta, lo que se vio fue una expresión y decisión de los ciudadanos”, dijo.

En este sentido, señaló que las personas salieron a votar, pese a las amenazas, de los cercos y del chantaje que se ejercía desde el poder central.

“Queremos decir que fueron los ciudadanos los que salieron a votar y eso fue una rebeldía, una rebelión ciudadana por esas amenazas”.

Por otro lado, resaltó la valentía de los partidarios del Gobierno que también participaron, a pesar de que tenían gente de sus comunidades que fueron a ver quiénes estaban en los centros de votación.

Reconoció la labor cumplida por la directiva de la Comisión Nacional de Primaria y las juntas regionales.

Al respecto, el dirigente gremial extendió el agradecimiento y aplaudió a todos los que participaron en medio de esta situación.

“Felicitamos a María Corina Machado porque salió electa de manera abrumadora y fue habilitada para enfrentar al régimen imperante, donde fue el pueblo el que la habilitó”, dijo.

En torno a la posición asumida por el Gobierno de catalogar como un fraude los resultados obtenidos en la primaria, refirió que el problema es que “están equivocados los que creen que Venezuela es una hacienda personal. Ellos no pueden decidir quiénes son los candidatos y quiénes no, eso no es su menester”.

En nombre de sus agremiados felicitó a los partidos políticos y a los candidatos que participaron en la jornada del pasado 22 de octubre.