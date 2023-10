Cultores buscan reimpulsar el baile de “La Burriquita” en Aragua

|| Luis Chunga

Aunque la bailan en toda Venezuela, hay zonas donde el tambor retumba al propio estilo de Choroní

El baile de La Burriquita se afianza como una tradición en la costa venezolana. Es una expresión cultural cargada de historia, diversidad y mística, que se refleja en los típicos bailes que recogen la historia de cada rincón de Venezuela. Este alegre y colorido festejo implica vestir a alguien con atuendos y trapos simulando ser una burriquita.

Si estuviera vivo el escritor español Juan Ramón Jiménez, autor de la novela literaria “Platero y yo”, se daría cuenta que no sólo él tenía la dicha de hablar con su burro (Platero), sino también en Venezuela hay bailadores que logran conectar con su “burriquita”.

El festejo representa ternura y alegría de los pueblos, donde hombres, mujeres y niños, con camisa blanca y falda de colores, danzan sobre una burra elaborada tradicionalmente en fieltro.

La diferencia con otras expresiones culturales es que se baila los 365 días del año, no necesita una fecha especial.

A sus 32 años, Carlos Daniel Ayala, ya fue galardonado con la Orden “La Burriquita de Oro”.

Su padre, el conocido cultor Pablo de la Cruz Ayala, tiene más de 50 años ejecutando el baile tradicional al estilo de Choroní.

“Comencé a bailar a los cuatro años de edad, con una burrita que hice yo mismo en casa”.

Resaltó que se trata de un baile que data de la época de la colonia, pero actualmente, en Venezuela cada estado tiene su manera de ejecutarlo.

Explicó que en Aragua la hacen bajo un estilo propio.

“No usamos las trencitas que lleva el sombrero, hay pueblos donde los bailadores no se pintan ni tampoco se colocan zarcillos”, señaló.

La historia cuenta que “La Burriquita” llegó a Venezuela con trencitas, zarcillos, cara pintada, pero el único municipio que mantiene esa tradición es San Casimiro (sur de Aragua), con el cultor Elpidio Bullón, con más 50 años bailando y mantiene la vestimenta autóctona.

¿CÓMO CABALGA?

El cultor aragüeño cuenta que su padre mejoró la manera de confeccionarla, la diferencia está en la silueta de la cabeza de la burra, la forma de su vestido y el cuerpo.

Resaltó que la Burriquita de Choroní no lleva las trenzas que lleva el sombrero, no se pinta ni se colocan zarcillos.

Reconoció que mucha gente no detalla los cambios en la vestimenta, ni tampoco saben las adaptaciones que se hicieron.

“La historia cuenta que era una mujer la que bailaba con trencitas, se pinta la cara, tiene zarcillos y cuando murió la bailadora, el esposo continuó la tradición”.

Mencionó que en el Oriente del país bailan con la burriquita tradicional de Pampatar, en el centro el poeta Jesús Rosas Marcano escribió la canción “Préstame tu burra, para ir a Choroní” y desde esa fecha bailan con esa música de la parranda que popularizó el grupo “Un Solo Pueblo”.

Cuenta que en Apure, Lara, Miranda y parte del Distrito Capital, bailan al son del merengue venezolano con la música cañonera, en Vargas y Naiguatá hacen lo propio al mejor estilo de la parranda.

LA COMUNICA CIÓN

Carlos Daniel confesó que siempre conversa con su burriquita antes de salir al escenario.

“Cuando tenía 10 años, en pleno baile pisé la tela y me caí, pero luego me paré y seguí bailando. La gente me aplaudió pensando que era parte del show”.

Agregó que después de este episodio llegó a otro evento y con voz firme le pidió a su “burra” que no lo tumbara otra vez.

“Tenemos una conexión espiritual”.

El bailador agregó que en los tiempos de juventud de su padre, usaban las burras como un medio de transporte y carga, especialmente en Choroní.