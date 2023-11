Vecinos de Los Samanes I viven rodeados de aguas servidas

|| Luis Chunga

Denunciaron que Hidrocentro ha hecho caso omiso a los llamados de la comunidad

Vecinos de la calle 9 con Principal de Los Samanes I, parroquia Pedro José Ovalles, municipio Girardot, hacen un llamado urgente para buscar una pronta solución del grave problema de contaminación ambiental originado por el colapso de tuberías de aguas servidas. Preocupados por lo sucedido la comunidad hizo un llamado a la empresa Hidrocentro para que solucionen esta emergencia que atenta contra la salud.

Los vecinos manifestaron que desde hace tres meses los vecinos denunciaron públicamente el problema de las aguas fecales, pero no han tenido respuesta, el señor José Ponte, dijo: “El problema nos tiene preocupados, todo comenzó hace años porque viene desde las calles 15, 16 , hay olores demasiados fuertes que me veo en la obligación de cerrar mi negocio porque es insoportable, hace algunos meses llegó la maquinaria para hacer un trabajo en la calle 16, pero los trabajadores se fueron porque no había gasoil para la máquina” . comentó.

Luego Luis Ibarra señaló que “aquí en la calle 9 se está produciendo una contaminación ambiental, hay un bote de aguas servidas y está originando problemas de salud especialmente respiratorios que afecta a chicos, grandes y personas de la tercera edad”.

Para Jesús Barrios, la situación es preocupante y responsabilizo a la empresa Hidrocentro, al no responder a los llamados de emergencia.