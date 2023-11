Clubes rotarios buscan aumentar su alcance en apoyo a las comunidades

|| David Marcano Duarte

Maracay recibió la visita del Gobernador de Distrito 4370 de Rotary Internacional

Durante su visita a Maracay, José Francisco Leal, Gobernador de Distrito 4370 de Rotary Internacional, resaltó la importancia de que la sociedad forme parte de los clubes que esta organización mantiene operativos en el ámbito nacional.

Señaló que “obviamente se necesita aumentar su alcance, porque traduce más brazos y más mentes, para desarrollar las metas propuestas en beneficio de las mismas comunidades”.

Tales declaraciones las ofreció ayer acompañado por varios integrantes de Rotary Maracay, del cual esta casa editora es socio corporativo, entre ellos su presidenta, Norka Ramírez, así como Margarita Rivero y Alejandro Panini.

Leal resaltó la presencia de los medios de comunicación social, “porque son la vía idónea para mostrar a la sociedad todo lo que nosotros hacemos y construimos”.

En este sentido, dijo que, bajo su administración, existen 50 clubes distribuidos en la zona centro norte del país hasta sur oriente, que comprende San Juan de los Morros, Maracay, La Victoria hasta Cumaná y luego el sur hasta la población de Upata.

En este aspecto, destacó que cada uno de los clubes desarrolla objetivos y metas en áreas específicas y definidas, donde destacan la previsión de enfermedades, salud materno infantil, agua y saneamiento, paz y resolución de conflictos, medioambiente, economía de las comunidades, entre otras.

Enmarcados en esas áreas de interés, resaltó que cada uno de los clubes desarrolla sus actividades durante todo el año, con mayor énfasis en favor de la población vulnerable como niños y adultos mayores.

Para esto, activan jornadas de vacunación, programas de despistaje de cáncer para hombres y mujeres; “todo enfocado a mejorar sus condiciones de vida”.

CLUBES EN MARACAY AL 100%

En cuanto a la labor de los clubes del Rotary que tienen cabida en la capital aragüeña, que son el Rotary Maracay, Club Ciudad Jardín y Las Delicias, señaló que todos operan al 100%, sobre todo en el aumento de las membresías; así como en lo que respecta al trabajo en beneficio de las comunidades.

El máximo líder rotario de la zona, exteriorizó que una de las actividades más importantes de esta organización a nivel internacional, es el programa denominado Polio Pluss, que consiste en la erradicación definitiva del polio de la faz de la tierra.

Aclaró que, aunque en Venezuela no existe la polio, esto no quiere decir que no se deben ocupar en ello.

“Tenemos tres compromisos fundamentales en torno al polio, el primero es divulgarlo, segundo promover jornadas de vacunación en alianza con los gobiernos locales que son quienes proveen los insumos y el tercero es el aporte económico”.

VISITA IMPORTANTE Norka Ramírez destacó que para ellos es muy importante la visita del gobernador, ya que vino para hacer un diagnóstico del Rotary Maracay. “Hay metas que se deben cumplir de forma anual y que corresponde a un plan de trabajo efectuado por las directivas rotarias de cada zona”, dijo. Mencionó que por los momentos tienen cumplido el compromiso del plan denominado “Un Piso por la Salud”, que llevan a cabo en el ancianato que funciona en El Limón, municipio Mario Briceño Iragorry. “Nuestro apoyo consistió en la recuperación de la sala de enfermería de las religiosas a cargo de ese lugar, que estaba en mal estado”.