Fiestas decembrinas generarían aumento en las carnes

|| Luis Chunga

Desconocen cuáles serán los nuevos precios de los productos cárnicos para fiestas navideñas y año nuevo

Comerciantes de los mercados municipales y del mercado libre, en el municipio Girardot, estado Aragua, advirtieron que no descartan que en los primeros días del mes de diciembre el precio del pernil, la carne de res y el pollo podrían sufrir aumento mínimo del 25 por ciento.

Señalaron que el incremento es tradicional en fechas decembrinas sobre todo el precio de la carne de cerdo, pollo, y los diferentes cortes de la carne de res, que son utilizados para elaborar la tradicional hallaca en estas fechas.

Indicaron que hasta el día de ayer el kilo de pernil tiene un precio de Bs.260, la chuleta Bs. 270, la carne molida Bs 245, bisteck Bs.245 y el kilo de los recortes de la carne molida tiene un valor de Bs.70.

Señalaron que es tradicional que el kilo de pernil varía no solo en los mercados, sino también en los supermercados y carnicerías. “Ya nos advirtieron que viene un aumento decembrino, y eso a nosotros nos perjudica porque en primer lugar tenemos que hacer poco pedido a los distribuidores de carnes, en segundo lugar la gente no tiene dinero ni siquiera buenas utilidades, muchos compran cuatro cinco bistecs y lo meten al horno”, dijo uno de los carniceros del mercado Libre.

Según Nelson Torres, asesor porcino, informó que el valor del kilo de la carne de cerdo se encuentra sometido a una serie de factores que intervienen al momento de definir el costo final.

En ese sentido, actualmente por la temporada navideña, el precio de la carne de cerdo supera los US$ 3 por kilogramo, según el tipo de corte, el cerdo industrial –a finales de octubre- se ubicó en US$ 2,9 el kilogramo (en pie), mientras que la cerda para matadero estuvo en US$ 1,9 en pie y en US$ 2,6 en canal (por kilo).

Apuntó que las preferencias en cuanto a piezas se encuentran en (jamón, costillas, lomo, tocineta o cortes frescos) también elevan los precios de venta de carne de cerdo, según la demanda. En especial, cuando llega el mes enero y la compra de pernil queda en segundo plano.

Sostuvo que el factor por el que se eleva el precio es por los costos de producción, “incluyendo el suministro de alimento en la granja, por lo general absorbe entre el 75% y 80% del presupuesto, varía según el tipo de alimento, instalaciones y el diseño de los comederos,” dijo.