Venerada la patrona de Aragua en sus 314 años

|| Glenn Requena

Desde el pasado viernes se han realizado varias actividades en conmemoración a la Virgen de Belén

En medio de unión, alegría y fe, la feligresía de San Mateo celebró los 314 años de la manifestación de Nuestra Señora de Belén el día domingo. Ciudadanos de distintos sectores acudieron al encuentro católico para venerar a la patrona del estado Aragua.

Las actividades arrancaron a las 5:00 am con un paseo musical con los parranderos de Belén. A las 6:00 am fue el traslado de la reliquia de la Virgen de Belén al santuario y a las 10:00 am la eucaristía solemne que fue presidida por Monseñor Enrique Parravano, Obispo de la Diócesis de Maracay.

“Celebramos la fiesta de nuestra patrona. Ella, como buena madre, sigue acompañando al pueblo de Aragua. Hace 314 años fueron sus primeras manifestaciones y ha crecido la fe en este pueblo y en todo el estado”, expresó Parravano.

Durante la eucaristía, el Obispo, acompañado por parte del clero de la Diócesis de Maracay, exhortó a renovar la fe a través de la Virgen de Belén.

“Porque la vida que agrada a Dios es la del que se apiada a los demás”, enfatizó la máxima autoridad de la Diócesis de Maracay.

Los jóvenes de la Pastoral Juvenil también caminaron desde la entrada del pueblo hasta la plaza Bolívar de San Mateo, en el municipio Bolívar.

Por otra parte, Lolimar Montilla, alcaldesa de la localidad, indicó que San Mateo es un sector bendecido por Dios y la Patrona de Aragua.

Recordó que ayer hubo otras actividades con la presencia de autoridades regionales como Karina Carpio, gobernadora del estado.

Encuentro con los Niños de la Virgen de Belén, sesión solemne en la iglesia San Mateo Apóstol, procesión en homenaje a la advocación, llegada de los ciclistas peregrinos de Venezuela y una eucaristía diocesana de la Hermandad de Emaús, fueron otras actividades que se realizaron desde el pasado viernes por los 314 años de la manifestación de la patrona de la entidad aragüeña.