Continúan las largas colas para tramitar la cédula de identidad

|| Rodolfo Gamarra || Foto RG

En la sede de El Limón en Aragua reparten 300 números diarios, pero hay colas alternas que dirigen los propios usuarios

A más de 72 horas del operativo especial de cedulación activado por el Gobierno nacional, ante la cercanía del referendo consultivo del próximo domingo, sigue la prolongada espera de ciudadanos para ser atendidos.

En las sedes del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), en todo el país, se forman largas filas desde un día antes. En la dependencia que funciona en El Limón (MBI), la situación no es distinta a la que se vive en el resto de la nación.

En esta sede, las personas llegan alrededor de las 4:00 am, para asegurar obtener uno de los 300 números que reparten, sin embargo, son muchos más los que quedan por fuera, quienes en su mayoría se mantienen en una cola paralela.

Según la información recabada en el lugar, luego de realizar todo el proceso, se le indica al usuario que el documento se entregará al día siguiente a partir de las 4:00 pm.

El operativo está dirigido a las personas que han extraviado su documento de identidad. Es obligatorio llevar una copia de la cédula para poder tramitar una nueva.

Algunos se quejaban de los retrasos en el proceso, ya que después de tener que madrugar, el acceso este miércoles comenzó cerca de las 9:00 am.

TESTIMONIOS

Cristina Guzmán se movilizó desde El Castaño, al norte de Maracay, aseguró que acudió a las 4:00 am y le tocó el número 297. “Había personas que estaban desde las tres de la mañana”.

Ezequiel Pérez, procedente de Campo Alegre, al sur de la capital aragüeña, dijo que llegó a las 6:00 am y no logró obtener un número, por lo que se quedó en la cola externa para que lo anotaran en una lista alterna. Sin embargo, entienden que los organizadores no pueden dar garantía de que serán atendidos.

Cabe destacar que la fila externa es mucho más larga que la que se encuentra dentro del Saime, y que es organizada por los mismos usuarios.