Colapso en el Saime generó descontento e incomodidad en los usuarios

|| Rodolfo Gamarra

Este centro se ha visto colmado en su capacidad, al punto de que las personas han pernoctado en sus alrededores en espera de ser atendidos

Luego de cuatro días de que inició el operativo especial de cedulación, implementado por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), persisten las largas colas. Por este motivo, el máximo representante del ejecutivo Nacional, impuso atender al público las 24 horas del día.

En el municipio Mario Briceño Iragorry (MBI), se encuentra la sede principal de este organismo en el estado Aragua, que atiende a personas de todos los municipios de la región y tiene la mayor cantidad de solicitudes. Este centro se ha visto colmado en su capacidad y el colapso ha producido descontento e incomodidad en los usuarios.

Así lo manifestaron muchas de las personas consultadas que han tenido que afrontar largas horas en la cola e incluso varios días para poder completar el proceso. Desde problemas con la energía eléctrica hasta abuso de las autoridades encargadas del orden son las denuncias realizadas por los ciudadanos.

Hablan los usuarios

José Figueroa un ciudadano de 50 años de edad relató: “Llegué el pasado martes a las 8:00 am, logré entrar el pasado miércoles a la 1 de la madrugada y salí ese mismo día a las 11 de la mañana. Estoy hoy (ayer) viernes en la cola para retirar la cédula sin saber cuánto tiempo estaré a la espera”.

Aseguró, Figueroa, que trabajan corrido las 24 horas del día, sin embargo, se retrasa el proceso porque se cae mucho el sistema.

Juan Montana es un septuagenario que empezó la cola a las 4:00 am del pasado jueves y salió de la oficina a las 7:30 de la noche de ese día. “Es un verdadero martirio para las personas de la tercera edad, primero hacer la cola aquí afuera y tener que llegar temprano. A mí me trajo un familiar, pero hay otros que tienen que venirse en colectivo”.

Montana pidió a las autoridades que atiendan a las personas que se encuentran afuera, ya que dentro de la sede todas permanecen sentadas y con aire acondicionado, sin embargo, afuera es un verdadero martirio, indicó.

Piedad García usuaria de 73 años de edad contó su historia. “Tres días he tenido que venir para poder sacar la cédula. Por mi edad se me hace imposible quedarme como otras personas, así que durante esos días fui y vine. El (pasado) jueves, tuve una discusión con los policías y me agarré de la puerta y no me moví hasta que me atendieron”.

Indicó García que el proceso se hizo lento, sobre todo en horas de la tarde, debido a que varias máquinas se dañaron y tuvieron que llamar a los técnicos para que las repararan.

María Oropesa (19), indicó: “Logré entrar a las 6:00 am del (pasado) martes y salí a las 8 am del (pasado) miércoles”. Indicó que mucha gente se coleaba y las autoridades no hacían nada, además, como a las 6:00 pm, no permitieron que entraran más personas porque se había ido la luz.

Dijo Oropesa que a las 6:00 de la tarde se generó una protesta debido a que le dijeron a la gente, que se marchara por el problema de la luz. Aseguró, que desde temprano los tenían engañados con que ya iban a entrar y cuando les dijeron esto, tomaron la avenida Universidad para protestar. Sin embargo, a los pocos minutos llegó la luz y las personas volvieron a su cola.