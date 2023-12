Resultados de la consulta del 3D movieron opiniones entre dirigencia política y expertos 

DERROTA MORAL Ante los resultados, Daniel Arias, politólogo, aseveró que el gobierno nacional sufrió una derrota política, moral y psicológica, ya que, según su lectura, logró un porcentaje mínimo de movilización, en comparación a elecciones anteriores. “Esto va a tener un efecto sobre muchos alcaldes y gobernadores que demostraron una falta de liderazgo dentro de sus propias bases y administraciones públicas, porque no lograron mover a su personal”, precisó. Aseguró que el referendo consultivo no unificó al país, sino que lo dividió en dos sectores: los que votaron y los que no, siendo mayoría este último.