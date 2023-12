Falla en suministro del combustible persiste para transportistas

|| Glenn Requena

José Serrada, secretario general del FUT, rechazó la presencia de las unidades colectivas piratas en las rutas suburbanas

Representantes del Frente Unido de Transporte (FUT) en el estado Aragua, aseguraron que el sector atraviesa una situación compleja con relación al combustible, porque no pueden prestar un servicio óptimo, debido a la inconsistencia en el despacho de gasolina y gasoil en las estaciones de servicio.

José Serrada, secretario general de la organización, destacó que la cantidad de combustible que equipan los transportistas en las gasolineras no cubren las necesidades del gremio, ya que les suministran una vez cada 20 días.

“Esto trae como consecuencia el mal funcionamiento del transporte en Aragua e impide que nuestros usuarios puedan trasladarse de forma tranquila y no traumática como pasa en estos momentos”, expresó.

Consideró que la cantidad de combustible que llega en la región debe ser revisada y aumentada, además que el suministro debería ser más constante, y así evitar “que pasen tantos días en las estaciones de servicio”.

UNIDADES PIRATAS

El directivo del FUT en la entidad reiteró que siguen los problemas con las llamadas “rutas comunitarias” autorizadas por los alcaldes, cuando no tienen permiso para permitir que haya circulación de estos autobuses. “Se han dado la tarea de infringir la ley de forma descarada, ya que intentan aprobar organizaciones o líneas de transporte suburbanas y eso no lo pueden hacer porque no está dentro de sus atribuciones”, enfatizó.