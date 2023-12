Ventas de panetón experimenta poca demanda durante estas fechas decembrinas

DMD

Pese a que tiene su origen en la ciudad de Milán, en Italia, el panetone también denominado panetón en Hispanoamérica, con el pasar del tiempo ha calado positivamente en el gusto de preferencia del paladar de los venezolanos en las festividades decembrinas.

En panaderías y supermercados de cadena, se halla a partir de $3 en presentación de 500kg, hasta $20 los más sofisticados. En la mayoría de los casos son manufacturados de manera industrial, es decir, por parte de reconocidas empresas nacionales e internacionales, que domina ese mercado de alimentos en esta parte del continente americano.

Sobre este particular, Arturo Suárez, encargado de una tienda de alimentos en la avenida Sucre de Maracay, destacó que hasta los momentos este producto no ha tenido mucha salida, es decir, poco demandado. No obstante, esperan que sus ventas experimenten incremento la fecha de Nochebuena y de Fin de Año.