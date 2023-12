Exhortan liberar a todos los dirigentes sindicales detenidos

David Marcano Duarte

La presidenta de Fetraragua, Rosa Elena Gelves, señaló que aplaude la medida tomada por el gobierno nacional de dejar en libertad a un grupo de presos de políticos. No obstante, faltan varios dirigentes sindicales que aún están encerrados por esa misma causa.

Mencionó el caso de Robert Franco, del Colegio de Profesores de Sucre y Javier Tarazona, representante del Colegio de Profesores del estado Táchira.

“Él está bastante enfermo y necesitamos que lo más urgente posible le den su libertad, porque lo hacen por salud y por situación humanitaria”, acotó.

La representante sindical en la entidad aragüeña refirió que los ciudadanos mencionados, son “los compañeros que todavía no han liberado, así como también Daniel Romero de Sidor y Reinaldo Cortés de Fetraguárico.

Destacó que durante todo el año 2023 la lucha de Fetraragua ha sido permanentemente por la libertad, así como por salarios justos para la masa trabajadora.

“Esperamos que el Gobierno emita un decreto especial y libere a las personas que aún faltan, sobre todo a los líderes sindicales”, destacó.

En este sentido, indicó que solicitan la libertad plena de estas personas, “porque el único delito que cometieron es haber salido a defender el contrato colectivo, la libertad y la democracia”.

“Ellos son unos luchadores sociales que no tienen delitos, porque lo que hicieron es defender la libertad sindical”, agregó.

En lo que se refiere al tema salarial, Gelves refirió que este año la mesa de la Navidad de muchos hogares venezolanos estará muy tristes y pobre, porque durante todo el año transcurrido han luchado por un reajuste salarial. Esperan que ese diálogo social logrado este año, de sentar al Gobierno y los patrones continúe.

“Nosotros celebramos ese diálogo social; sin embargo, no le vimos el queso a la tostada, puesto que no hubo ningún aumento salarial ni discusión del nuevo contrato colectivo, incluso no fue incluido en el presupuesto nacional”, recalcó.