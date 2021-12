Preocupa precios altos del pernil y el asado negro

||Luis Chunga/Foto Cortesía

Amas de casa aseguran que prefieren comer pollo horneado porque el dinero no les alcanza

Las amas de casa comenzaron el peregrinaje para poder conseguir al menos una pieza de tres kilos del pernil navideño y también el codiciado asado negro. Muchas familias “visitan” los mercados municipales de la ciudad para hacer su compra con anticipación, pero los precios amenazan con alejarlo del tradicional plato navideño.

Los comerciantes del mercado maracayero vendieron ayer por kilos de pernil valorado en 27 bolívares el kilo, mientras que la carne para asado negro se consigue hasta en 29 bolívares el kilo. Hasta el momento el precio no ha sido ajustado por el gobierno nacional, sin embargo, a través de las redes sociales, los usuarios han denunciado que el precio es exagerado y exigen control, muchos creen que en estas fiestas navideñas el pernil no llegará a la cena navideña de las familias que viven en los sectores populares, porque los precios continuarán aumentando.

Por su parte Maruja Elena Salazar, consideró que “el presupuesto no alcanza, este año comeremos pollito al horno, menos mal que no tenemos niños, así que a mis hijos les dará igual comer pernil o pollo, la verdad que como ama de casa no me angustio para comprar pernil o asado, nos da lo mismo, prefiero invertir en los ingredientes para hacer nuestras hallacas, esas no pueden faltar el plato navideño, será un pecado”, aseguró

También María Benítez, dijo “Vivo en Palo Negro y esperamos que como todos los años el gobierno nos mande, aunque sea un par de kilos de pernil, mis hijos ya me están pidiendo pernil, pero como son muchachos no entienden que en casa no hay dinero para comprar asado, pernil, pero si un pollo al horno”, indicó.

“En mi caso ya compré una pieza de pernil, ya aseguré la cena navideña, pero debo decir que yo estuve reuniendo mis realitos desde el mes de julio, siempre guardaba en el cochinito y bueno logre reunir y comprar mi pernil y mi asado, creo que cuando uno sabe hacer su presupuesto familiar los resultados siempre son buenos”, señaló Teresa Coromoto Andrade.