Persisten largas colas para surtir gasoil

David Marcano Duarte

*** Choferes en Aragua no consideran viable la posibilidad de que sea incrementado el precio del combustible

Transportistas de carga pesada y autobuses de servicio público denunciaron que tardan hasta cuatro días para surtir de gasoil sus unidades, a causa de que el problema de distribución se agudiza cada día más en el estado Aragua.

En el día de ayer en los alrededores de la estación de servicio cercana a la redoma El Avión, se observaron largas filas de camiones y gandolas a la espera de que llegara el transporte con el combustible. No obstante, hasta avanzadas horas de la mañana aún permanecía cerrada.

De acuerdo a lo manifestado por los informantes, en muchas ocasiones se ven en la necesidad de pernoctar por varios días para garantizar el abastecimiento de su unidad.

En este sentido, Julio Sánchez, destacó que permanecer tanto tiempo en las colas representa un gasto adicional para los conductores, ya que por una parte dejan de percibir ingresos al tener la unidad varada, a lo que le suman que deben comprar comidas en la calle.

“De continuar este problema vamos a tener que parar por completo los autobuses en nuestras viviendas y esperar nos garanticen la distribución de gasoil”, dijo.

Sobre un posible incremento a un dólar el litro de este carburante, propuesta de transportistas en otras entidades del país, Pedro Atehortúa, chofer de una unidad de carga pesada, señaló que por los momentos no lo consideran viable. “Si nos cuesta surtir al precio actual de 0,50, no nos queremos imaginar a un valor mayor, el precio de pasaje no da, para nosotros no sería rentable”, aseveró.

Hizo saber que los bachaqueros venden a 0,70 el litro y muchas veces recurren a adquirirlo por esa vía por la necesidad de trabajar; sin embargo, los números revelan que el margen de ganancia es muy bajo, por no decir nulo. Prefiere esperar que las autoridades gubernamentales lleguen a una acuerdo con los transportistas para garantizar la anhelada distribución de combustible.