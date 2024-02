Aragua obtuvo primer lugar en ocupación hotelera durante el asueto de Carnaval

Glenn Requena

***La Colonia Tovar, la costa, el Ingenio Bolívar, El Zoológico Las Delicias y el parque Santos Michelena, fueron algunos de los destinos más visitados en este asueto

Luego de que culminara la temporada de asueto por las fechas carnestolendas, Karina Carpio, gobernadora del estado Aragua, informó ayer que la entidad conquistó el primer lugar de la ocupación hotelera con 70,98% y fue el cuarto destino más visitado a escala nacional.

Desde estos espacios, la gobernadora detalló que más de 512.000 personas disfrutaron de los destinos turísticos de la entidad. El Zoológico Las Delicias, la costa, La Colonia Tovar, el Ingenio Bolívar y Las Cocuizas, fueron algunos de los puntos más visitados durante los carnavales.

“Se promovió el turismo local. El parque Santos Michelena también fue muy concurrido, hubo un impacto increíble y no lo esperábamos. La Colonia Tovar que no podemos dejar de mencionar con un lleno increíble, no cabía absolutamente nadie”, comentó Carpio.

Agregó que la dinámica económica de la región es importante, por lo que impulsarán los diversos destinos turísticos para que la mayoría de los sectores puedan aprovechar la venidera temporada de asueto.

“Tenemos una economía bañada en turismo. Hay un espíritu de seguir dinamizando. En La Colonia Tovar hubo 98% de ocupación hotelera, Costa de Oro con 95% y tenemos un total de personas atendidas 41.063 en los puntos de información turística”, destacó la máxima autoridad regional.

Por su parte, la Autoridad Única en Turismo recalcó que en los puntos de información turística fueron atendidos más de 50.000 visitantes.

“Tuvimos ocho puntos de alto impacto. En la Bahía de Cata registramos más de 8.200 visitantes en el punto de información turística. La Colonia Tovar fue un destino principal y atendimos más de 13.000 personas. No son números que reflejan la visita al destino, sino de la atención”, señaló Maritza Mendoza.

La máxima autoridad regional estuvo acompañada por Maritza Mendoza, Autoridad Única en Turismo; Marlon Dulcey Parada, secretario de Prevención y Seguridad Ciudadana; entre otras autoridades del estado, en las instalaciones del Zoológico Las Delicias, en el municipio Girardot.

FUNCIONARIOS DESPLEGADOS

Marlon Dulcey Parada, secretario de Prevención y Seguridad Ciudadana, enfatizó que a lo largo y ancho del territorio regional hubo 165 puntos de atención ciudadana, para que los funcionarios de los diferentes cuerpos de seguridad pudieran atender las necesidades de la colectividad.

*CANTIDAD DE VISITAS POR DESTINO* (DESTACAR EN CIFRAS GRANDES)

4.162 Zoológico Las Delicias

3.683 Parque Santos Michelena

2.213 Parque Acuático de Maracay

4.970 Paseo de la Juventud

759 Parque Raúl Villanueva

392 Ingenio Bolívar

5.404 Las Cocuizas

Fotos: Glenn Requena / Cortesía