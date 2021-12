+500K: @elperiodiquito es el medio informativo con más seguidores en Aragua

|| Glenn Requena

A las 5:26 de la tarde de un 21 de abril del año 2013 se creó el Instagram de El Periodiquito

Llegar a una cantidad considerable de seguidores en una red social no es una tarea sencilla, es un camino de constancia, dedicación, veracidad, confianza y fidelidad con los usuarios, algo que El Periodiquito ha podido lograr desde hace más de una década, que sin la fidelidad de los lectores no se hubieran posicionado como medio digital líder en la región central del país a los 500 mil seguidores en Instagram.

A las 5:26 de la tarde de un 21 de abril del año 2013 se creó el Instagram de @elperiodiquito, constituido por un equipo multifacético que tenían mayores habilidades en redes sociales como Twitter y Facebook y desconocían lo más innovador para aquel entonces. Sin embargo, esto no fue un impedimento para crecer como medio digital.

Adaptarse a una plataforma no es fácil, los llamados community manager deben gestionar la reputación de la marca o empresa, generar confianza entre el medio de comunicación y los usuarios, para que haya una relación duradera y que el periódico se convierta en la opción número uno de los seguidores al momento que haya un acontecer noticioso en el país o en el mundo.

PILARES DE LOS 500K

Más de 30 periodistas han pasado por el departamento web de El Periodiquito, cada uno ha dejado una huella imborrable para alcanzar una meta a la que muchos les cuesta llegar.

Lucia González fue una de las fundadoras del Instagram del medio de comunicación, trabajó en el departamento entre 2012 y 2014, una época bastante movida en el territorio nacional.

Recordó que para esos años lo más utilizado era la plataforma de Twitter, los coordinadores pedían más movimiento en esa red social. “Y eso fue lo que hicimos, crecer el Twitter sin descuidar las otras redes, pero esa era la prioridad”.

Agradeció el equipo que la acompañaba en esos años, seis periodistas comprometidos que con las dinámicas les daban un estilo a las redes.

“Cada uno tenía como un tópico a desarrollar Marinel era de farándula, Ronald de cosas más gamers, Miguel de noticias raras, José era de diseñar... Luego se sumaron Daniela que sacaba noticias en inglés y las traducía. Y el equipo creció y nos permitimos tener a Mayte, quien iba con el periodista de calle a lo que sería la noticia más importante del día para pasarnos avance”.

Un equipo creativo fue lo que caracterizó al departamento web en ese entonces, no solamente tenían los portales nacionales de referencia, sino que @elperiodiquito se convirtió en un punto de información para los medios nacionales.

Por su parte, Yaní González, quien estuvo entre dos y tres años en el departamento web recordó que cuando arrancó su experiencia en el periódico, la cuenta de Instagram tenía al menos 14.000 seguidores y publicaban más de 14 post al día.

Además de las notas de prensa regional y nacional, los periodistas de la web comenzaron a publicar recetas, trivias, imágenes de patrimonios del estado, entre otras. “Fueron acciones que ayudaron a impulsar la cuenta”.

“Tratábamos de que no fuese nada más noticias, era tedioso y aburrido para el público. La impulsamos viendo la diferencia que tenían otros medios internacionales […] Implementamos vídeos. Cuando llegaba la temporada de beisbol, Miss Venezuela, ese tipo de eventos especiales hacíamos referencias con eso”, recalcó.

Recomendó a las personas que quieran manejar redes sociales en ser constantes, leer e indagar y aprender de las herramientas para el uso de estas plataformas, porque el mundo digital cambia constantemente.

EQUIPO CONSOLIDADO

Actualmente el departamento de la web está conformado por cuatro personas que han posicionado las redes sociales en ser una referencia regional y nacional. Cada integrante le aporta un toque diferente a las estrategias que desarrollan.

Adriana Álvarez es la líder del equipo actual. Es una joven que comenzó su aventura en septiembre de 2017 cuando le hacía las vacaciones a una compañera, pero debido a su buen desempeño le ofrecieron quedarse en el departamento. En enero de 2018 asumió la coordinación.

Entre lo que más disfruta de su trabajo es no tener que esperar que hacer, sus actividades le permiten crear contenido y estar informada en todas las áreas.

Emoción y orgullo fue lo que sintió al llegar a los 500K en Instagram, porque son los resultados de una carrera que apenas está iniciando con su corta edad. Además, cuando llegó al periódico eran los segundos con más seguidores en Aragua.

“Llegar al medio millón fue un orgullo y un escalón más porque nosotros hacemos contenido orgánico, limpio. Vamos creciendo de manera rápida”, manifestó.

José Infante, la mente creativa de la web, se inició en 2012, pero para ese tiempo solo usaban Twitter y Facebook, no contaban con Instagram que se creó meses después.

No obstante, para él, llegar a los 500.000 seguidores fue una emoción, ya que se reconoce la importancia de su trabajo.

“En la actualidad, para una empresa es indispensable contar con un sitio web, ya que las redes son el medio más utilizado por todos los usuarios para buscar información (noticias) y llegar hasta las empresas a las que se les va a comprar un producto o contratar un servicio”.

María Luisa Romero, comenzó hace dos años y medio en el equipo, y a pesar de su corta edad subrayó que su trabajo le permite hacer actividades diferentes todos los días, aunque parezca rutinario. Investigar, leer y crear contenido son algunas de las estrategias que implementa.

Al llegar a los 500.000 seguidores confesó que fue una sensación de “por fin lo logramos” porque fue una meta que tenían desde hace años, además de ser la recompensa de muchísimos esfuerzos de todos los que pasaron por la web y de los que aún están.

“Nosotros como periodistas de la web debemos tener la responsabilidad a la hora de publicar y verificar bien la información, tenemos medio millón de personas que nos siguen y confían en nosotros”.

María Moya, es la integrante con menor tiempo en la web. Llegó en febrero del presente año gracias a sus pasantías de la universidad. Luego de casi dos meses, cuando las terminó le ofrecieron trabajar en el departamento y sin pensarlo dos veces aceptó quedarse.

Durante sus pasantías reconoció que no le emocionaba la idea de estar manejando las redes sociales, lo veía como algo aburrido, pero al pasar de los días se dio cuenta que es emocionante publicar notas al momento.

“Investigar, analizar, redactar y publicar noticias en cuestión de pocos minutos es una experiencia genial de la que me gusta ser parte. En el poco tiempo que llevo siendo parte de este departamento he entendido que lo más importante no es solo publicar al momento y ya, sino también estar seguros de lo que se está comunicando para poder brindar información de calidad al lector”.

RECETAS Y TBT Entre 2016 y 2018 estuvo Morella García, quien relató que durante su estancia en el periódico el Instagram tenía 30.000 seguidores. Sin embargo, la cifra aumentó hasta 100.000 al momento de terminar su etapa en el diario. Informar a los usuarios de lo que ocurría ayudó a crecer la red social en aquel entonces, García enfatizó que la ola de protestas que hubo en el país, permitió que mantuvieran informada a la población momento a momento a través de vídeos, imágenes, entre otros recursos. Las recetas, publicaciones que suelen colocarse al mediodía también ayudaron a impulsar la plataforma, ya que los seguidores tenían algo diferente en comparación de otros medios digitales. El TBT fue otra de las estrategias que se implementó en el departamento, la idea surgió cuando el equipo buscaba noticas viejas en el periódico que coincidían con el día que iba a ser publicado. “Eso le empezó a gustar mucho a la gente, recordaban noticias que habían olvidado”, destacó García.

¿Cómo no estancarse? DESCTACAR

Paciencia

Creatividad

Asertividad

Organización

Organización.

Trabajo en equipo.

Autoaprendizaje