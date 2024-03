Devotos del Nazareno se arropan bajo su fe y bendición

|| Glenn Requena|| Fotos: Glenn Requena / Cortesía

Hoy desde la Catedral de Maracay, la procesión de la manifestación será en horas de la tarde hasta la plaza Bolívar

La devoción por el Nazareno es una de las más concurridas durante la Semana Santa, convirtiéndose en el día en el que se celebra en el Miércoles Santo. Son muchos los fieles que le piden milagros a la imagen de Jesús con la cruz a cuestas, quien con su bendición no deja solas a las personas y las protege con su manto.

“El Nazareno bendito ha cumplido muchos milagros”, aseveró Mariana Tovar, quien pasó por varios problemas de salud, especialmente con su padre, Manuel. La fiel católica pidió la recuperación de su familiar hace 14 años.

“Mi papá estaba entre la vida y la muerte. Recuerdo que le pedí con tanta fe y vi al Nazareno entrar cuando llevaban a mi papá al quirófano. Le encomendé al Nazareno y al Dr. José Gregorio Hernández la recuperación, tras la intervención quirúrgica que duró seis horas”, expresó.

Luego de la operación, Tovar contó que su papá todavía no podía hablar, pero le pidió un lápiz y un papel donde le escribió que vio al Nazareno y al llamado Siervo de Dios.

“Él ha cumplido muchos milagros. Otro fue para mi madre. Le pedí con mucha fe que me la dejara. Duró siete meses y me dio la gracias de Dios de que siguiera en su camino”, relató la servidora de la parroquia San Pablo Apóstol, en el barrio 23 de Enero, en el municipio Girardot.

Mariana camina todos los años durante la procesión con la imagen del Nazareno, también se viste de morado, como es tradición, por devoción y no por promesa.

“Es un contrato de amor que tenemos él y yo. Le dije si me traes de vuelta a mi papá me voy a vestir de tu color. Todo lo hago por amor a Dios”, resaltó.

Otro de los milagros del Nazareno que ha vivido Mariana tiene que ver con una de sus amigas, quien llegó en una Semana Santa a Venezuela y le quitó la vestimenta morada para ponérsela todas las noches en su barriga, ya que no podía tener hijos. A los ocho meses quedó embarazada de dos bebés.

“Fueron dos bellezas de niños. El año en el que nacieron los bebés fui a pagar la promesa y me vestí de morado otra vez y cada año lo hago con ese fervor. Este año le pido por mi padre, hermanos y por nuestro país”, enfatizó.

SALUD PARA SUS PADRES

Otro de los milagros del Nazareno fue para Teresa González, servidora de la catedral, quien constantemente pide por su salud y la de todos los venezolanos, especialmente la de los enfermos.

“Cuando a mi mamá le dio el primer infarto los médicos me dijeron que tenía 24 horas de vida. Le pedí al Nazareno que interviniera. Antes de las 24 horas mi mamá reaccionó. Por mi papá también, él había quedado ciego y el Nazareno le dio la luz en sus ojos”, recalcó.

Aseguró que sin fe la persona no podrá ser escuchada, por lo que reiteró que es importante que los ciudadanos se mantengan en oración “de corazón”.

“Para hacer todas las peticiones hay que hincarse de rodillas para que le sean concedidas a las gracias que uno le está pidiendo al Señor”.

DESDE PEQUEÑO

La imagen de Jesús ataviado de color púrpura también es venerada por hombres de fe. Néstor Hernández, servidor de la catedral, destacó que pagó promesa desde que apenas era un infante hasta los siete años de edad.

“El último año mi querida madre no tenía para comprarme un cordón y en toda la esquina de la avenida Miranda vi algo y era un cordón del Nazareno. Hasta la actualidad lo tengo conmigo”.

Hernández acotó que desde pequeño ha acompañado a la imagen de Jesús vestido de morado, porque es el sentimiento que toda persona debe tener.

“El Señor me ha levantado y acompañado todas las veces que me he caído. Tenemos un Dios de amor y de perdón, es un mismo sentimiento”.