Diagnósticos tardíos de niños con autismo se hacen notar entre las consultas

Hoy se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, efeméride que tiene el objetivo de mejorar la comprensión y promover la aceptación de las personas con TEA

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) suele diagnosticarse a una temprana edad, cuando los padres y representantes llevan a sus hijos a especialistas por primera vez; sin embargo, durante el primer trimestre del año registran un incremento de diagnósticos tardíos en menores a partir de los 10 años de edad.

Niños que no gatearon cuando tenían que hacerlo, retardo en el lenguaje y dificultad en sus acciones, ha sido parte de la “normalización” por parte de algunas familias, que suelen utilizar frases como “se parece al tío”, “el papá era así cuando era pequeño”.

Ante esta situación, Estefanía Rivero, psicóloga de Consolidarte, explicó que cuando un padre visualiza un signo de alarma característico al TEA o de otro trastorno del neurodesarrollo en el niño, lo adecuado es llevarlo a consulta con algún especialista.

“No es lo mismo recibir un apoyo a los tres años de edad que a los 10 años. Aquí hemos tenido hasta adultos buscando una respuesta porque a veces creemos que el diagnóstico es un estigma. A veces los papás lo ocultan por un período de tiempo y tenemos que normalizar esta situación”, recalcó.

La profesional resaltó la importancia de que los niños con el espectro sepan que tienen la dificultad, especialmente en los casos cuando las habilidades cognitivas y sociales se hacen más complejas, por lo que se van a percatar eventualmente de las diferencias.

“Eso va a ser un motivo de malestar para ellos. Tienen que conocer que no hay algo mal en su ser, sino que procesan de una forma diferente y por eso tienen ciertas diferencias”, expresó.

Rivero indicó que cuando a los padres se les informa el diagnóstico tardío de su hijo suelen pasar por varios procesos como el de la negación, rabia y en muchos casos reina la calma, porque ya conocen cómo ayudar al niño.

“La adaptación va a depender del nivel de autismo, compromiso y el apoyo que tenga ese niño, porque es algo que te va a acompañar toda la vida”.

INCLUSIÓN EDUCATIVA

Hay planteles educativos que reciben a niños con autismo para “cumplir con la norma”; sin embargo, en muchas ocasiones estos jóvenes no son atendidos como deberían y sus adaptaciones curriculares no se cumplen.

“Que los colegios se preparen para recibir a los niños y que no solamente los inscriban como una norma legal. Deben ser atendidos y comprendidos. No tiene sentido tener un niño en las aulas cuando no se le está respetando su proceso de aprendizaje y a la larga sufren todas las consecuencias”, enfatizó Rosangel Pérez, directora de Consolidarte.

Aseguró que los niños con autismo tienen muchas fortalezas, por lo que es importante trabajar en base a estas.

“Muchas veces hay colegios que tienen dinámicas muy complicadas y pueden afectar a algunos niños, ahí juegan las características de la conducta del niño y el colegio tiene que decidir junto con la familia si puede asistir. También es importante la opinión del especialista”, puntualizó.

TERAPIA DE LENGUAJE

Genesis Montilla, fonoaudióloga, explicó que es necesario que el pequeño con autismo acuda a terapia de lenguaje, para evitar que haya diagnósticos tardíos durante la consulta.

“Ya dos años esperar para un diagnóstico o ser atendido es demasiado tarde. Trabajar trastornos del sonido del habla, que es la dificultad de articular algún fonema, llegamos con niños de tres o cuatro años. Mientras más temprano se diagnostiquen es mucho mejor”.

L y R son los fonemas que más dificultades tienen los niños cuando acuden a las consultas, explicó Montilla.

¿QUÉ SE CELEBRA HOY? Cada 2 de abril desde 2008 se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, fecha que tiene la finalidad de sensibilizar a la población sobre este espectro. La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció este día con el objetivo de mejorar la comprensión y promover la aceptación de las personas con TEA.

Según la OMS, 1 de cada 160 niños en el mundo tiene un Trastorno del Espectro Autista.











