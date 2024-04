Sector universitario llama a marchar el 1° mayo por la unidad de la masa trabajadora*

David Marcano Duarte

***Convocan a todos los empleados públicos y privados a participar masivamente

Freddy Lucena, secretario de organización de la Asociación de Profesores de la Universidad Pedagógica Experimental (UPEL) El Mácaro, informó que el próximo 1° de mayo, Día del Trabajador, el sector universitario público y privado del estado Aragua tendrá una participación masiva en la marcha programada en la ciudad de Maracay, en reclamo a la actual coyuntura política y económica que atraviesa el país.

Refirió que al finalizar el recorrido que inicia en la avenida Ayacucho hasta la plaza Bicentenaria, en compañía de los representantes de la intergremial de la Universidad de Carabobo, Universidad Central de Venezuela y UPEL-Maracay, así como sindicatos de obreros, sector estudiantil, jubilados y pensionados, leerán un manifiesto para expresar las razones que los motiva a manifestar.

“Hoy los trabajadores tenemos más razones de protestar debido a las precarias condiciones de vida que padecemos, a causa de la negativa del Gobierno nacional a discutir lo concerniente a los nuevos salarios y la contratación colectiva nacional”, dijo.

En este sentido, añadió que al no cumplir con la discusión del nuevo contrato colectivo se violan los derechos a contar con un mejor salario, el cual no se discute desde hace cuatro años. Denunció que actualmente no gozan de los beneficios del seguro de salud privado contratado por el patrono, porque no han cumplido con los pagos.

“Lo que quiere decir que se volvió una burla la propuesta del servicio privado de salud para atender a los activos del sector universitario”, acotó.

Por otro lado, dijo que les niegan la posibilidad de acceder a la Caja de Ahorros de dichos centros de estudios, así como los recursos económicos para el funcionamiento de los distintos gremios.

“Los universitarios tenemos basta razones para salir a protestar este primero de mayo, por eso la convocatoria se extiende a todos los trabajadores universitarios públicos y privados a participar masivamente”, agregó.

Destacó que será una jornada histórica porque actualmente hay un escenario político y electoral, en el que “los empleados deben pasar factura el 28 de julio”.

Fotos David Marcano / Cortesía