Estudiantes de Psicología de la UBA culminan su formación con Clase Magistral

Los integrantes de la Cuadragésima Cuarta promoción de Licenciados y Licenciadas en Psicología, formaron parte de un evento que marca el cierre de un ciclo académico y el inicio de una nueva etapa profesional

Los graduandos se suman a la comunidad de egresados de la UBA, quienes se han destacado por su desempeño profesional en diversos ámbitos de la psicología, tanto en el sector público como privado. Nuestra alma Mater siempre enfocada en desarrollar las competencias necesarias para integrar a los profesionales de forma exitosa al mercado laboral.

CLASE DE VALORES Y PRINCIPIOS

El padrino de la promoción, Dr. Simón Lucena en su Clase Magistral se enfocó en transmitir a sus alumnos la importancia de mantenerse humildes sin importar cuántos títulos tengan, como garante de ser una persona íntegra y altamente adaptada a la sociedad.

“Hoy quiero resaltar dos valores: el de la vida y el de la salud; también hablarles de dos principios, el del amor y el de la humildad. Nuestra razón de ser es la vida. Ustedes son una cosecha más de las cosas buenas que está dando la UBA”, expresó Lucena.

EMOCIONADOS Y AGRADECIDOS

Alexandra Merchán, primer índice académico de la promoción, muy orgullosa logró cautivar a los presentes diciendo “el día de hoy alcanzamos un hito en nuestras vidas, porque además de adquirir herramientas que nos ayudarán a afrontar mejor la vida, formamos parte de ese 25% de la población mundial que obtiene un título universitario, lo que nos hace ser agradecidos por llegar a la meta planteada. Agradezco a mi Alma Mater por abrirnos las puertas a la formación superior”.

Oriana García muy emocionada dijo “fueron cuatro años demasiado largos para mí, confieso que más de una vez pensé en tirar la toalla, pero hoy veo que cada momento valió la pena, y este momento de la clase magistral es el mayor logro. Me siento orgullosa de mí misma y agradecida con mi familia, que siempre estuvo conmigo, siempre me apoyó, me impulsaron a seguir y a no renunciar a mi sueño”.

Yirneilis Vargas, quien estudió en la modalidad “En Línea” desde el estado portuguesa, expresó “esta es una etapa que la esperé por mucho tiempo y hoy me siento muy feliz, es un momento único en mi vida, me siento contenta de ver que he podido superar cada obstáculo que se me presentó durante la carrera. Aconsejo a todas esas personas a que perseveren por sus sueños que sí se puede”.

Jesús Barrios, demostró su emoción y orgullo tanto personal, como de sus compañeros diciendo “mi recomendación para los que están estudiando cualquier carrera en la UBA, es que en primer lugar crean en ustedes mismos y que mantengan la disciplina y el esfuerzo constante durante su preparación académica”.

OBSTÁCULOS SUPERADOS

La Dra Zoricar Ojeda, Decana de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, se dirigió a sus alumnos, resaltando de ellos la resiliencia y perseverancia que tuvieron a pesar de los obstáculos propios de la pandemia. Además, dijo “hoy es un día de celebración por su compromiso durante estos años de formación de esta hermosa y apasionante carrera como lo es la psicología”.

BIENESTAR EMOCIONAL

Del mismo modo, Ojeda resaltó que “ustedes han adquirido conocimientos teórico-prácticos que les permiten entender y ayudar a las personas en su camino hacia el bienestar emocional. Han desarrollado habilidades de escucha activa, empatía y comprensión, características esenciales que debe tener un psicólogo, y que permitirán establecer una conexión genuina con los pacientes o el entorno donde se van a desenvolver”, finalizó.