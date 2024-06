Médicos exhortan a concientizar la importancia de donar sangre voluntariamente

|| David Marcano Duarte

*** Desde el gremio en Aragua, reportan que en la mayoría de los bancos de sangre presentan un déficit importante de profesionales en esta área***

A propósito de conmemorarse ayer el Día Internacional del Donante de Sangre Voluntario, Ramón Rubio, presidente del Colegio Médicos del estado de Aragua, resaltó la importancia de crear conciencia en la población, sobre la donación voluntaria de sangre.

“Es importantísimo que nuestra población se concientice sobre la donación voluntaria de sangre y en lo posible no debiera comercializarse”, dijo. El galeno indicó que desde el punto de vista médico el acto de donar sangre es visto como si se tratara de un órgano, por ser componente vital.

En este sentido, mencionó que el proceso de donación implica la gestión una serie de pasos posteriores, ya que se aprovechan todos sus derivados.

Rubio manifestó que lamentablemente como todos los centros de salud públicos del país han caído en un deterioro evidente, los bancos de sangre de los principales hospitales y centros de salud de la entidad no escapan de esta situación.

“Hay una escasez extrema de los insumos necesarios para la donación, tales como bolsas para el donante y kit para realizar la serología a la sangre, cuyo valor se ha incrementado enormemente, entre otros”, dijo.

Inclusive -indicó- no cuentan con los implementos para colocar la sangre o sus derivados, concentrado globulal, plasma fresco, factores para la coagulación en el caso de los hemofílicos y sangre total.

Ante esto, considera que la parte hematológica de la especialidad que tiene que ver con la donación y procesamiento de sangre, “está en su peor momento”.

Agregó que la mayoría de los bancos de sangre presentan un déficit importante de profesionales en esta área, “desde enfermeras con especialización en hemoterapias y personal calificado”.

Para Rubio, es necesario que desde el Ejecutivo “se evalúe y haga un estudio serio para indagar qué está pasando con los bancos de sangre”.

Aseveró que en otros países es obligatorio que la gente done sangre y premian con incentivos especiales, como una forma de recompensar dicha generosidad y la conciencia colectiva ciudadana.

En cuanto a los tipos de sangre, señaló que, aunque todas son bien preciadas, existen de difícil porcentaje en la población, tal como O- y B-.

La sangre contiene antígenos, que son estructuras moleculares capaces de generar una respuesta inmunitaria que produce anticuerpos. Y determinan qué tipo de sangre tiene cada persona. Existen dos tipos de antígenos o proteínas marcadoras en la sangre denominados A y B.

Cuando los glóbulos poseen el antígeno A, la sangre será tipo A; si contiene proteína B, será B, y cuando el tipo de sangre contiene las dos proteínas, será AB. Pero si no contiene ninguna, se marcará como O. Al no tener ninguno de estos antígenos y los glóbulos rojos no tienen proteína superficial, el RH es negativo.

La combinación de estas opciones da como lugar a diferentes tipos de sangre: A-, A+, B+, B-, AB-, AB + y O + o O-. Pero si no posee ninguna de estas combinaciones el RH es nulo, es decir, la persona tiene en su cuerpo la “sangre dorada”.

El primer caso fue descubierto en una mujer aborigen australiana en el año 1961. Desde ese año hasta la actualidad solo 50 personas llevan este tipo de RH y se encuentran en Colombia, Brasil, Japón, Irlanda y Estados Unidos.

Foto Cortesía