Conductores piden mayor información sobre abastecimiento de combustible por APP

|| Mary Cruz Barrios

A través de un recorrido de los periodistas del diario El Periodiquito en estaciones de servicio de la entidad aragüeña, se pudo constatar desinformación por parte de los conductores que equipan gasolina subsidiada así como a precio internacional en cuanto a la posible implementación de un sistema de citas para la adquisición de gasolina, así como de los nuevos surtidores.

Al consultar a las personas que se encontraban realizando colas para abastecerse, aseguraron no estar en conocimiento de esta medida anunciada recientemente por Rafael Tellechea, ministro de Petróleo de Venezuela (PDV), la cual busca aliviar las extensas colas que se forman diariamente en las gasolineras, ofreciendo a los ciudadanos la posibilidad de programar de forma rápida su abastecimiento de combustible a través de una aplicación móvil.

Según los argumentos del ministro Tellechea, esta modalidad de forma rápida y segura, permitirá a los beneficiarios del subsidio gubernamental, que cubre el 95% del costo del combustible, fijar una fecha para la compra de gasolina a un precio de 0,02 dólares por litro. Mientras tanto, aquellos que no reciben el subsidio continuarán pagando el precio internacional de 0,5 dólares por litro.

El ministro también resaltó que este sistema no solo facilitará la distribución de gasolina, sino que también mantendrá al gobierno con los subsidios para la población, incluyendo el sector del transporte.

Por último, los beneficiarios del subsidio gubernamental, aprovecharon la oportunidad para solicitar a la directiva de PDVSA la divulgación de esta medida a través de los diferentes medios de comunicación y plataformas digitales.