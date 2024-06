Vecinos de La Coromoto piden solución ante fallas eléctricas

TENDRÁN QUE CERRAR Una carnicería que se encuentra en la zona resulta perjudicada por la situación de la luz. Su dueño, Eudoro Uzcátegui, indicó que ya tiene cuatro días sin poder abrir el negocio. Aunque ya pusieron el transformador, la luz sigue inestable y no puede poner en funcionamiento las máquinas. “Ya llevo dos motores de la nevera dañados, lo que me trae grandes pérdidas”. Uzcátegui indicó que se ha dirigido a la empresa, y ha hablado con los técnicos, pero “ninguno ofrece respuesta”, por lo que hizo un nuevo exhorto a Corpoelec, para que revise en profundidad qué sucede en la zona”. Adelantó que si no se resuelve esta situación, tendrá que cerrar definitivamente su negocio, al igual que otros comerciantes del sector.