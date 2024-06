La UBA presentó innovadora oferta académica en Expo Aragua 2024

***En el marco de la celebración de los 60 años de la Cámara de Industriales del Estado Aragua se desarrolló durante los días 21 y 22 de junio, la Expo Aragua 2024, donde la Universidad Bicentenaria dijo presente con una variada propuesta de oportunidades de estudio y crecimiento profesional

En un evento que reunió a las principales empresas e instituciones educativas de la región central del país, la UBA destacó por su amplia y atractiva propuesta, la cual va más allá de las tradicionales carreras de pregrado, incluyendo diplomados y programas de formación en áreas de alta demanda como robótica, mecatrónica e impresión 3D.

Durante la feria, los visitantes pudieron conocer en detalle las diversas opciones de estudio que ofrece la UBA, a través de su stand informativo y la atención personalizada de asesores especializados. De esta manera, la Universidad reafirma su compromiso con la formación integral de profesionales altamente calificados, capaces de responder a las necesidades del mercado laboral actual.

UNIVERSIDAD VINCULADA CON LA TECNOLOGÍA

El Dr. Basilio Sánchez, presidente del Consejo Superior de la UBA, lideró el equipo de expositores en el stand de esta casa de estudios y se mostró muy emocionado al expresar

“Estamos al mismo nivel de las universidades de Caracas, estamos haciendo muchas cosas en común, y nosotros estamos asumiendo las nuevas tecnologías vinculadas a la Cibernética, la Inteligencia Artificial, la Robótica, y la Mecatrónica”.

El Dr. Sánchez también destacó que con el uso de la Realidad Aumentada, los estudiantes pueden desarrollar un proceso de aprendizaje mucho más práctico y vivencial.

Aprovechando la oportunidad para invitar próximamente a una Fiesta Electrónica para los estudiantes y proyectar a través de la música todos los atractivos tecnológicos que tiene actualmente la UBA.

EXPERIENCIA MARAVILLOSA

La Dra. Cathy Sánchez, Vicerrectora de Información y Comunicación de la UBA, notablemente emocionada pudo decir “invito a toda Aragua a que nos visiten en nuestro stand. Hemos traído nuestros lentes 3D para que las personas vivan una experiencia maravillosa, y también podrán ver cómo funciona nuestra impresora 3D, toda una gama de nuevas tecnologías que hemos asumido con el compromiso de dar siempre una excelente formación a nuestros estudiantes”.

VISITANTES DEL STAND UBA

Yeniré García, Gerente Nacional de Ventas de Sanford Brand Venezuela, se sintió muy identificada con el Stand UBA y expresó “Somos la empresa manufactures de Lápiz Mongol, Paper Matter y Marcadores Sharpie. Con la Universidad vamos de la mano, porque nosotros somos escritura y quién no usa bolígrafos, lápices y marcadores. Me parece fabuloso el programa educativo que tienen tanto para los profesionales como los no profesionales, ya que una de nuestras iniciativas es incentivar al empleado a que se supere y siga creciendo con nosotros y para nosotros”.

Erny Herrera, Gerente General de Alimentos Munchi, opinó “próximamente haremos una alianza estratégica con la UBA, andamos buscando crear una sinergia empresa y Universidad, como una forma de tener ese semillero de la Universidad, jóvenes profesionales que se integren a la actividad productiva y nosotros estamos abiertos para establecer esos lazos”.

Liliana Delgado, destacada profesional que forma parte de Sanford Venezuela, en el área de lápices y creyones Prismacolor, se acercó al stand de la UBA muy emocionada diciendo “yo soy egresada de la Bicentenaria, soy orgullosamente Ubista”.

EXPO ARAGUA 2024 “EL REENCUENTRO”

Freddy Lujano, presidente de la Cámara de Industriales del Estado Aragua, aseguró que la edición 2024 de la Expo Aragua tuvo un retorno exitoso, luego de una pausa de 23 años, denominándolo el “reencuentro de la industria con sus proveedores y clientes”, que además cuenta con el sector educativo como la UBA y actividades dirigidas a emprendedores.

Nota de prensa