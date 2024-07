Futuros periodistas de la UBA debatieron sobre responsabilidad y ética en la comunicación

***Los estudiantes de Comunicación Social formaron parte de una dinámica en la que dos equipos midieron sus conocimientos adquiridos, su agilidad y precisión al dar sus respuestas; además del trabajo investigativo realizado en equipo

Los tutores influencers de la Universidad Bicentenaria, en su constante labor de orientar y formar a sus estudiantes, se esmeran en desarrollar todas esas habilidades necesarias para poder integrar a los profesionales a un campo laboral cada día más exigente y adaptado a las nuevas tecnologías comunicacionales.

Los alumnos expusieron sus puntos de vista sobre temas como el manejo responsable de las redes sociales y su influencia en el comportamiento humano, la importancia de los valores y la ética periodística, la necesidad de la imparcialidad en la información y la veracidad como pilar fundamental del periodismo.

COORDINADORES Y EVALUADORES

La Licenciada Dorelys Ramírez, organizadora de la actividad y coordinadora de las prácticas profesionales, en su intervención expresó “Agradezco a los profesores y tutores influencers por su participación como formadores y hoy como jurado evaluador. Esto es un trabajo en equipo, el cual debe ser de manera constante en la Universidad, me siento orgullosa de todos ustedes”.

Por su parte, la Licenciada Mercedes Carrillo, Coordinadora de Periodismo Audiovisual de la Escuela de Comunicación Social, orgullosa de sus alumnos dijo “Hoy hacemos gala del talento y de nuestros alumnos en este debate estudiantil. Abordaron temas muy actuales, me siento complacida, y definitivamente este tipo de eventos tiene que multiplicarse, necesitamos más espacios como éste”.

Igualmente, Carrillo resaltó la importancia de que los estudiantes activen su pensamiento crítico, a lo que refirió “La práctica hace la perfección, si queremos periodistas con criterio, que contribuyan con la sociedad, necesitamos brindarle esos espacios desde aquí y que sean más frecuentes”.

EQUIPO DE PROPOSICIÓN

Los integrantes de este grupo se encargaron de plantear situaciones o propuestas en temas específicos que generaran una respuesta de la contraparte integrante del equipo de oposición, para darle vida al debate.

Giovana Pineda, expresó “Me siento muy feliz, siento que contribuyó mucho al conocimiento de los estudiantes, pusimos en práctica tanto lo aprendido en clase, como lo investigado para este día. Creo que el debate es una forma de manifestación muy eficaz y efectiva para el desarrollo profesional de nosotros los futuros comunicadores sociales. A pesar de haber obtenido el segundo lugar, igual me siento muy complacida con lo logrado”.

Stephany Méndez, recalcó lo siguiente “Tuvimos algo de controversia porque nadie quería participar por el tema de los nervios, pero yo me decidí a hacerlo y me siento demasiado feliz con los resultados. Recomiendo a la Universidad que incluya más a los futuros comunicadores sociales en este tipo de dinámicas, porque considero que no podemos perder ese interés por investigar, no nos podemos quedar sólo con los que nos facilita las nuevas tecnologías, debemos siempre investigar”.

EQUIPO DE OPOSICIÓN

Jesús Mujica, estudiante del quinto trimestre, ganador junto a su equipo del primer lugar, dijo “Agradecido con la UBA por este de tipo de actividades, creo que es un espacio necesario, participar en estos debates académicos nos da la oportunidad de seguir formándonos, pero creo que el mayor impacto lo tiene formarnos como ciudadanos”.

Por su parte, la alumna Estefanía Bracho, refirió “Me siento muy feliz, ya que esto para mí era una dificultad para hablar delante del público, me daba un poco de pánico, siento que mis habilidades salieron a flote y estoy muy agradecida por este evento ya que pude romper con ese miedo que tenía”.

Alexandra Durán, declaró “Me parece espectacular este debate, confieso que al principio tuve un poco de nervios, pero luego fui sintiendo el apoyo de mis compañeros y me dio la confianza y seguridad para hablar y defender mi punto de vista. Ojalá se repitan este tipo de eventos que le dan espacios a los estudiantes de comunicación social”.

Nota de prensa