Diosdado Cabello desde Maracay: La oposición con engaños y odio impulsó la migración de jóvenes

Nota de Prensa

*** el vicepresidente del PSUV calificó como exitosa la revisión de la estructura del 1x10x7 en Aragua

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró que la oposición venezolana promovió por medio de manipulaciones, engaños y su odio la migración de jóvenes.

Es por ello que, según explicó, “el presidente Nicolás Maduro activó el Plan Vuelta a la Patria”, por medio del que ha regresado un importante número de venezolanos.

“¿Quién hizo que los hijos se fueran? Y, ¿Quién es el que está trayendo a los hijos de la Patria?”, preguntó Cabello desde la comunidad 13 de Enero, al sur de Maracay, capital del estado Aragua y agregó que han sido innumerables los vuelos en los que “han traído a muchachas, muchachos, familias que se han ido por el odio opositor, manipulados, engañados”.

En ese sentido, indicó que “ahora vienen a pedir el voto del Pueblo” y destacó que “los que hicieron que tu familia se fuera de Venezuela fueron los patarucos y quienes están al lado de los patarucos”.

Cabello recordó que desde que estaba en el poder, el fallecido presidente Hugo Chávez, se promovía la campaña para que los jóvenes se fueran del país, tal como lo mostraba el famoso video “Me iría demasiado”.

Durante su discurso, recordó lo sucedido el pasado fin de semana en un restaurante de La Encrucijada, en el que afectos al gobierno, entre ellos funcionarios del Estado, reaccionaron a la presencia de María Corina Machado y Edmundo González en el lugar.

Según el dirigente del PSUV, lo que hicieron las mujeres que participaron en los hechos, “fue lo que haríamos todos los venezolanos que reconocemos a quienes traicionaron a la patria”.

Calificó de cobarde, al equipo de seguridad que defendió al grupo oposito que volvía de una concentración en Valencia. “Son unos cobardes, por qué no se meten con los hombres”.

Instó a quienes aseguró fueron agredidas, a denunciar ante el Ministerio Público el “maltrato” al que reiteró, “fueron sometidas”.

*POR LA PAZ*

Cabello dijo que el gobierno, con el apoyo de la tolda roja, no permitirá hechos de violencia el 28 de julio, día de las elecciones presidenciales.

Cabello parte del hecho de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamará a Nicolás Maduro como ganador de la contienda; y la violencia que se debe frenar, según afirmó, será la que pretenda «generar» la oposición para desconocimiento de los resultados electorales.

“Habrá paz en este país, no habrá violencia, no habrá guarimbas, porque actuaremos de una vez, a esos grupos no les va a quedar más remedio que reconocer la victoria de Nicolás Maduro. Nosotros decimos: Vaya, vote y se queda, los de Caracas y Miranda para Miraflores, vamos a proteger el Palacio del Pueblo porque ellos (oposición), dicen que van para Miraflores, proteger los centros de votación, las calles y comunidades, candelita que se prende, candelita que se apague”, advirtió más temprano en rueda de prensa.

*1X10X7 LISTO* (recuadro destacado)

Felicitó al estado Aragua, por ser una de las entidades en la que han cumplido con el llamado 1x10x7. “Toda Venezuela lo hizo bien. Fue una revisión de toda la estructura del 1x10x7 y debemos felicitar a Aragua el estado de Venezuela donde el comportamiento de las estructuras fue exitoso”, manifestó.

El primer vicepresidente de la tolda roja recorrió varias calles de la parroquia José Casanova Godoy en compañía del pueblo como una acción en respaldo a la candidatura del Jefe de Estado, Nicolás Maduro para la reelección el venidero 28 de julio.

Fotos Cortesía