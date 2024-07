La mayoría de los venezolanos con discapacidad desconocen el proceso electoral del 28J

|| Redacción El Periodiquito

**Juan Ángel De Gouveia, presidente Consorven, expresó que los candidatos no han informado nada de su propuesta con este tema**

A tan solo tres días de celebrarse las elecciones presidenciales en Venezuela, poco o nada se sabe de propuestas de los candidatos dirigidas a las personas con discapacidad, en ese sentido, Juan Ángel De Gouveia, presidente de la Confederación Sordos de Venezuela (Consorven), expresó que la mayoría de las personas con discapacidad no saben cómo votar, quiénes son los candidatos, ni cuáles son las propuestas para mejorar la calidad de vida de esta población, ya que de existir, no ha sido divulgada dicha información.

“Muchas personas con discapacidad se me han acercado para consultar cómo se vota, quiénes son los candidatos y cuáles son sus propuestas, es lamentable que ni el ente electoral, ni los partidos políticos, ni los candidatos hayan pensado en las personas con discapacidad como ciudadanos venezolanos que tienen derecho a elegir, como lo establece la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley de Procesos Electorales”, dijo De Gouveia.

Recalcó que no se ha considerado el tema de la accesibilidad en esta campaña en Venezuela, “desde que comenzó el proceso, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha hecho campañas informativas considerando los elementos de accesibilidad para cada tipo de discapacidad, no sabemos si en los centros de votación habrá intérpretes de lengua de señas para apoyar con la ubicación y explicar el proceso, tampoco si existe material en Braille o se cuenta con pictogramas para las personas con discapacidad visual y/o baja visión, tampoco cómo será la accesibilidad para las personas con discapacidad motora”.

Añadió que estudios de Consorven han demostrado la ausencia de rampas y accesibilidad en general en estos procesos, igualmente han hecho propuestas y recomendaciones para que todos sean autónomos e independientes en los comicios.

“Es importante considerar los ajustes razonables en estos eventos, saber la disposición de la mesa preferencial de votación, si se cuenta con intérpretes en lengua de señas por cualquier duda o información de interés para las personas sordas, no existe material en Braille, desconocemos cómo va a ser este proceso”.

Recalcó que por muchos años se han visto afectados los derechos humanos de estos ciudadanos, especialmente a lo que refiere a la atención médica, sistema educativo, laboral, acceso a la justicia, entre otros. Por eso invitó a los políticos en general a pensar en propuestas para todos y que nadie se quede atrás.

El Presidente de Consorven se puso a la orden para elaborar propuestas que sean en beneficio de la colectividad. “Se debe pensar en un sistema de educación bilingüe bicultural pensado en los niños, niñas y adolescentes sordos para que tengan acceso a una educación de calidad.

Foto Cortesía