Cumplir con el voto aumentó la movilización en el Central de Maracay

||Luis Chunga

Desde el Terminal Central de Maracay, cientos de pasajeros emprendieron viaje hacia diferentes ciudades del país, para ejercer su derecho al voto en la elección presidencial del domingo 28 de julio. Muchos de ellos lamentaron y reconocieron que en un primer momento no tenían intenciones sufragar es por eso que no se interesaron en cambiar su lugar de residencia según el cronograma anunciado por el CNE.

Mi nombre es Marcia (evitó dar el apellido) no quería votar, pero después me animé y por supuesto ya no pude cambiar de residencia, ahora tengo que viajar hasta Tucupita el pasaje normal es $ 40 dólares, ahora me están cobrando $ 55 y tengo que pagarlo”, dijo.

Asimismo, Manuel Otaiza, señaló que “en ninguna elección he votado, pero es vez me animé, trabajo en Maracay, mi segunda tierra, para cumplir con mi deber ciudadano, viajo hasta Ciudad Bolívar y el pasaje normal son $ 30, pero tuve que pagar reventa y me cobraron $ 45, pero lo pagaré con gusto” aseguró.

Durante un recorrido por los Terminales de Oriente y Occidente los pasajes estaban agotados y los que tuvieron la oportunidad de comprar con anticipación se encontraban con sus maletas listos esperando la llegada del bus par embarcarse a sus diferentes destinos.