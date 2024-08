Reportan escasez de algunos rubros alimenticios en supermercados de Maracay

#||David Marcano Duarte

***Legumbres, verduras y carnes rojas encabezan la lista.**

De acuerdo a un recorrido efectuado ayer por mercados populares y automercados de cadena de la ciudad de Maracay, estado Aragua, se observó la ausencia de algunos productos alimenticios, en mayor proporción las carnes rojas, legumbres y vegetales.

Según señalaron consumidores consultados, el motivo sería la paralización de las actividades comerciales y de transporte vivido en varias ciudades del país en días pasados, tras las manifestaciones por parte de un sector de la población, por estar en desacuerdo con los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral de las elecciones presidenciales del pasado domingo 28J.

Mercados ubicados en la avenida Aragua, norte de la ciudad y supermercados en el municipio Mario Briceño Iragorry fueron algunos donde tenían anaqueles vacíos.

Al respecto, Yojanna Manzanillo, indicó que hizo mercado hace una semana, pero por premura no pudo hacer la compra completa. Refirió que decidió ayer martes comprar lo restante y tuvo que recorrer varios locales en la Av. Bolívar y Santos Michelena para encontrar cilantro.

Igualmente, Clara Medina, quien se identificó como comerciante de comida, indicó que ya había recorrido varios mercados por no poder encontrar cilantro, cebollín y ajíes. “Este es el 4to lugar que visito y aún no logro comprar los aliños verdes, no sé la razón, pero habrá que sustituirlo por otro vegetal”, dijo.

Por su parte, Julio Gómez, quien hacia una fila para entrar a un automercado en un centro comercial ubicado en Base Aragua, manifestó que además de vegetales, la carne roja también estaba desaparecida. En cuanto al resto de productos como arroz, harina precocida, margarina, azúcar, huevos y otros víveres básicos de la canasta básica alimentaria venezolana, destacó que afortunadamente si había.

“Afortunadamente compre pollo que fue lo que encontré”, añadió.

Fotos David Marcano