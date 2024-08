Alejandro Bracamonte escribió un libro para poder pagar sus estudios

|| Yosimary Meneses

En el año 2018, Alejandro Bracamonte llegó a Cali, Colombia, desde la Isla de Margarita, cuando tenía 8 años de edad. A su arribo, se impresionó por la cultura caleña, viendo una realidad completamente diferente a la que vivía en su natal Venezuela.

“Cuando me bajé en la terminal lo primero que vi fue un perro con una camisa de un equipo de fútbol, yo estaba súper impresionado, ¡un perro llevaba ropa!, ¿Por qué tenía ropa?, lo primero que hice fue preguntarle a un señor que estaba cerca de mí y me dijo que era para que el perrito no se quemara y estuviera bien, me impactó, de donde yo vengo, las personas tienen estos animales para cuidar las casas, nunca había visto algo así”, relató el niño migrante.

Alejandro es sólo uno de los miles de niños y niñas venezolanos que llegaron a Cali junto con sus familias debido a la crisis económica que vive el vecino país desde hace más de una década.

“Nosotros llegamos a Cali porque tenemos familia aquí que nos ayudó, poco tiempo después de llegar a la ciudad conocí al profesor Jorge Medina, con él hice un taller sobre cómo crear un cuento, poco a poco fui captando conocimiento y empecé a ver que mi vida en este momento era un cuento, ya que estaba atravesando por muchas aventuras”, relató el joven migrante.

De hecho, según Alejandro, Jorge Medina lo motivó a participar en el concurso “Cali en 100 Palabras”, que realiza la Biblioteca Departamental, el cual terminó ganando y gracias a esto, la Alcaldía de Cali lo invitó a representar a la ciudad en la Feria Internacional del Libro de Bogotá en su edición 2023.

“Durante mi participación en la Filbo conocí a Fernando Palma, el propietario de la Editorial Huellas, él se interesó por mi cuento, conversamos y cuando menos pensé ya tenía un libro de mi autoría en mis manos”, contó Alejandro.

‘Aventuras Desde Mi Balcón’, es el nombre del libro que Alejandro, quien, a sus 14 años, escribió con la finalidad de poder terminar sus estudios de bachillerato, pues tras padecer de una grave enfermedad, solo pudo terminar quinto de primaria, por lo cual busca realizar su secundaria en una escuela de estudio acelerado.