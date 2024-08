La Universidad de Carabobo no hará cursos de verano

|| AN

Los cursos de verano, que también se conocen como cursos de avance, en esta oportunidad no se llevarán a cabo en la Universidad de Carabobo (UC), según informó recientemente la rectora de esta casa de estudios, Jessy Divo de Romero.

Divo indicó que la medida corresponde a que varias facultades no pudieron culminar sus períodos académicos en el tiempo correspondiente. Por esta razón, señaló, la UC entra en etapa de vacaciones desde hoy hasta el próximo jueves 26 de septiembre.

La rectora también indicó que semanas atrás recibieron un instructivo por parte de la Oficina de Planificación del Sector Universitario que no ofrece “un margen suficiente para costear las aulas virtuales para los cursos de nivelación y avance a través de plataformas virtuales”, publicó la Universidad de Carabobo en su cuenta en Instagram.

En ese sentido, comentó que los decanos que se involucran en estos cursos de verano se reunieron y analizaron la opción de culminar los periodos académicos entre octubre y noviembre de este año y luego llevar a cabo unos talleres que les permitan a los estudiantes nivelarse o avanzar, según sea el caso.

Por otra parte, los alumnos respondieron a esa publicación en la red social y manifestaron su rechazo. “Los estudiantes no estamos de acuerdo con esa decisión, es ilógica y absurda. ¿Para que existen las aulas virtuales si no se utilizan cuando se necesitan? ¡Queremos avanzar, no estancarnos!”, expresó una persona.

“Es inaceptable que teniendo a nuestra disposición herramientas virtuales, estas no se usen para facilitar el aprendizaje y el progreso académico de manera remota. La educación es un derecho fundamental, y es imperativo que se respeten los derechos estudiantiles”, agregó otra.