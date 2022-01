Expertos prevén trabas para activar el revocatorio

||Glenn Requena/Foto: Cortesía

Un diputado a la AN recalcó que la consecuencia más terrible sería que Maduro esté en el poder hasta el 2030

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aceptó el pasado lunes, la solicitud de tres organizaciones políticas y cívicas, que activaría un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.

Sin embargo, especialistas políticos coincidieron que el camino a un posible sufragio en contra del Ejecutivo nacional no será fácil ante las trabas que pueden presentarse.

El politólogo Daniel Arias explicó que a pesar que el órgano rector modificó el reglamento que requería a los grupos organizadores recoger 1% del padrón para ser reconocidos oficialmente, continuarán las "violaciones" del estatuto y leyes electorales.

“Se puede esperar que el proceso de recolección de firmas, sea abierto, para intimidar a los votantes con firma y huella digital. Sin duda, va a ver todo tipo de trabas y pagarán el precio político de convertir 2022 y 2023 en años conflictivos”, resaltó.

Consideró que el proceso puede “trancarse” por acciones penales.

Aseguró que a la administración de Nicolás Maduro le preocupa que sus enemigos internacionales vean en el referéndum la opción para "aumentar exponencialmente" las sanciones financieras, "lo que bloquearía sus esfuerzos por normalización política.

Por su parte, Luis Bandre, diputado a la Asamblea Nacional (AN), enfatizó que al Gobierno nacional le va interesa el revocatorio, porque estimula la división y puede crear la frustración de lo que significa unas elecciones contra Maduro con todas las condiciones adversas.

“La votación nacional no se va a movilizar, los números no dan y hay un agravante. Hay que tener un candidato presidencial en 30 días, si es que se da el revocatorio. Todos estos son elementos políticos emocionales, no materiales”, expresó.

Agregó que las autoridades incitan un referendo para asegurarse su estadía por lo menos hasta el 2030. “Esta serían las consecuencias más terribles que tendría Venezuela, sería prácticamente de un gobierno desastroso en el poder”.