En la UBA se combina la formación y belleza integral de las estudiantes

***Los espacios del Instituto Fashion Design de la Universidad Bicentenaria sirvieron de escenario para la realización del primer casting en el que participaron trece aspirantes a coronarse como Señorita UBA 2024

La Universidad Bicentenaria además de su trayectoria académica de más de 38 años, se consolida por resaltar e impulsar a todas las estudiantes, quienes han querido vivir la experiencia de participar en un concurso que les permita no solamente demostrar una belleza física, sino que además, les permita formar parte del empoderamiento femenino que hoy en día queda en evidencia, con mujeres con una diversidad de talentos y atributos, ocupando importantes posiciones a nivel mundial.

CHICAS CON DIFERENTES SUEÑOS

Se pudieron conocer sus aspiraciones, experiencias en la universidad y expectativas para el día del concurso. Fue así como las chicas pertenecientes a las carreras de Psicología, Ingeniería de Sistemas, Comunicación Social, Derecho y Diplomados de Diseño de Moda, se presentaron todas con un mismo sueño, convertirse en la nueva Miss UBA 2024.

Danna Hospedales, estudiante del cuarto trimestre de Comunicación Social, se presentó frente al jurado evaluador diciendo “Considero que debería ser la próxima Señorita UBA porque me siento comprometida con la Universidad y con la comunidad de estudiantes de todas las carreras”.

Leorymar Millán, del doceavo trimestre de Ingeniería de Sistema expresó “Me motivé a participar por vivir la experiencia además de que casi nunca se ve a estudiantes de Ingeniería en este tipo de actividades, también me considero una chica multifacética capaz de afrontar siempre nuevos retos”.

Por su parte Marian Hinojosa, cursante del Diplomado de Diseño de Modas en el Instituto Ingenium Fashion Design, refirió “Veo este concurso como una oportunidad de compaginar el diseño de modas con el modelaje y todo ese mundo de las pasarelas.”

Daniela Colls, estudiando el último trimestre de Psicología, dijo “En todo mi trayecto por la Universidad durante mi carrera he participado en múltiples eventos y actividades que me han permitido conocer mucha gente y al mismo tiempo socializar y poner en práctica un poco parte de la psicología”.

Verónica Calzada, perteneciente al quinto trimestre de Derecho, compartió su emoción al participar en el casting diciendo “Siempre me he sentido súper bien estudiando en la UBA, y me encantan este tipo de actividades que logran la integración de sus estudiantes”.

JURADO CALIFICADOR

La Dra. Edilia Papa, Secretaria General, junto al Dr. Manuel Piñate, Vicerrector de Relaciones y Proyectos Interinstitucionales de la UBA, como principales organizadores del evento y encargados de la selección de las aspirantes, se enfocaron en evaluar sus primeros pasos por la pasarela, desenvolvimiento y espontaneidad al hablar en público, como características primordiales que se tomarán en cuenta para la noche de coronación de la próxima señorita UBA 2024.

SEGUNDO CASTING

Los organizadores informaron que se tiene previsto la realización de un segundo casting que permita integrar a las chicas de nuevos ingresos del mes de septiembre. El Dr. Piñate dijo “La idea es darle la oportunidad para que todas las estudiantes Ubistas puedan participar, de todos los trimestres, carreras o diplomados. Así que les recomiendo que estén muy pendiente del segundo llamado a través todas nuestras redes sociales para que conozcan el día y la hora de la nueva jornada de selección”.

BELLEZA CON PROPÓSITO

Igualmente, la Dra. Edilia, quiso resaltar que la candidata ideal para portar la corona de Señorita UBA 2024, debe reflejar el compromiso e identidad con el sentir Ubista, participar en todas las actividades programadas por la universidad, llevar un mensaje de integración a los estudiantes y ser un agente de cambio, aportando ideas y soluciones que contribuyan al bienestar de un grupo de personas o de una comunidad.

Por último, dijo “Todas las cualidades descritas servirán a la ganadora como base y plataforma para futuros concursos de belleza como el Miss Aragua y el Miss Venezuela”.

